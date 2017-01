Julio Zamora: “Estamos muy contentos de volver a recibir el Ironman 70.3 en Tigre”

Lo expresó el intendente durante una recorrida por el circuito, ubicado en Nordelta, junto al director de la competencia, Abayuba Rodríguez. El triatlón más exigente del mundo tendrá lugar el próximo 12 de marzo, con la participación de 2.200 atletas de más de 34 países. La prueba incluye 1,9 km de natación, 90 km de ciclismo y 21 km de running. ver video



Por segundo año consecutivo, el Municipio de Tigre será sede del Ironman 70.3, una de las competencias deportivas más exigentes del mundo. A la espera del inicio de la prueba el próximo 12 de marzo, el intendente de Tigre, Julio Zamora, realizó una recorrida por Puerto Canoas, en Nordelta, lugar que será el punto de partida del triatlón. Allí, supervisó los diferentes tramos del circuito acompañado por el director de la carrera, Abayuba Rodríguez, y por funcionarios municipales.



“Estamos muy contentos de volver a recibir en Tigre por segundo año consecutivo al Ironman 70.3. Que hayan elegido nuevamente a nuestra ciudad para la realización de esta prueba demuestra que hemos trabajado bien. Este año nos esforzaremos para que sea nuevamente una fiesta. El entorno natural, la infraestructura acuática y vial y el acompañamiento organizacional en seguridad, salud y tránsito, hacen de Tigre una ciudad abierta a competencias internacionales. Vamos a seguir apoyando actividades que tienen que ver con el deporte y la vida saludable, porque esperamos que se trasformen en un ícono de nuestro distrito", expresó el jefe comunal.



En esta oportunidad, Tigre recibirá a más de 2.200 atletas provenientes de más de 34 países, quienes deberán completar 1,9 kilómetros de natación, 90 kilómetros de ciclismo, 21 kilómetros de running, y competir por una de las 35 plazas disponibles para participar del campeonato mundial de la disciplina.



La gran cantidad de participantes que tendrá esta edición del Ironman 70.3, la convierte en el evento Ironman más grande a nivel mundial fuera de territorio estadounidense. Se trata de una prueba realmente global, ya que 700 de los 2.200 atletas inscriptos serán extranjeros.



Por su parte, el director deportivo de Ironman 70.3, Abayuba Rodríguez, destacó: “Elegimos Tigre para llevar adelante esta competencia y no nos equivocamos. La Organización Mundial de Triatlón nos evaluó el año pasado y la devolución fue muy satisfactoria. Para llevar adelante un evento, la ciudad y su infraestructura debe estar a la altura de las circunstancias. La característica del lugar y la predisposición desde el municipio fue justamente lo que permitió que sea un éxito y podamos repetirlo".



Vecinos y visitantes podrán disfrutar del espectáculo deportivo con entrada libre y gratuita, aunque deberán realizar una inscripción previa para poder acceder al predio destinado a los espectadores. En su edición anterior, más de 20.000 personas disfrutaron en vivo de este evento y los organizadores esperan batir ese record este año.



Asimismo, el director de la Agencia de Desarrollo Turístico de Tigre, Eduardo Adelinet, resaltó: "Este es un evento de nivel internacional que genera una muy buena oportunidad para mostrar al mundo lo que es Tigre, no solo en lo deportivo, pero también en lo turístico. El entorno de este Ironman es único en el mundo, genera un marco estupendo tanto para los competidores como para los espectadores”.



En esta edición 2017, también participarán de la competencia varias celebridades como los ex pumas Diego Albanese, Manuel Contempomi y Gonzalo Longo y la ex leona Mechi Margalot, así como también Roni Arias, Diego Latorre, Yanina Latorre, Virginia Elizalde, Coco Fernández y el Bahiano, entre otros. Esta iniciativa buscará difundir aún más la disciplina al público general.



A su vez, el director de la Agencia de Deportes de Tigre, Adrián Gastaldi, señaló: "Tanto nosotros, como las organizaciones de la comunidad y los privados, hacemos un esfuerzo enorme para lograr repetir la excelente carrera que realizamos el año pasado. Desde el municipio, buscamos promover y promocionar el deporte porque fomenta buenas costumbres y la vida sana".



En los días previos a la competencia, se llevará a cabo en el Hotel Wyndham de Nordelta la Expo Ironman 70.3, un evento donde los vecinos e interesados podrán recorrer una amplia exposición acerca de la prueba y adquirir indumentaria y tecnología deportiva.



En 2016 Tigre hizo historia al ser la primera sede argentina de dicha competencia, que contó con la participación de 1.900 atletas tanto nacionales como internacionales. El ganador de la categoría masculina fue el australiano, Sam Appleton, quien se impuso con un tiempo de 3 hs 45 min. 33 seg., mientras que en mujeres la británica Kimberley Morrison fue la vencedora con sus 4 hs 20 min. 23 seg.



El Ironman 70.3 es una versión reducida del Ironman original, organizada por la World Triathlon Corporation (WTC). Se considera la prueba más exigente de triatlón, donde se pone a prueba la resistencia, la fortaleza física y el deseo de superación. Esto lo convierte en una de las competencias deportivas más antiguas y prestigiosas del mundo.