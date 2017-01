La defensa del joven acusado de matar al chocar su auto en Vicente López rechazó la detención y criticó al fiscal

La defensa de Tomas Núñez Aboy, el joven acusado por matar a una docente y herir a otra cuando chocó con su auto al vehículo de las mujeres en Vicente López, reclamó ante la Cámara Penal de San Isidro que el conductor permanezca en libertad y criticó la actuación de la fiscalía.

Así lo revelaron fuentes vinculadas a la investigación al señalar que el defensor Mariano Silvestroni rechazó la figura del homicidio simple con dolo eventual que se le impuso a su cliente.



Además, acusó al fiscal Alejandro Guevara de estar actuando bajo la presión de los medios de comunicación social.



"El fiscal no ha podido explicar, en suma, como es posible afirmar la finalidad de cometer un homicidio de quien intentó frenar su vehículo para evitar la colisión, conforme está probado en la causa por las huellas de frenada constatadas", sostuvo el defensor Mariano Silvestroni.



En tanto, Núñez Aboy pidió "perdón a las familias de las víctimas" en una entrevista que publicó hoy el diario Perfil y afirmó: "No es mi intención eludir la responsabilidad que me corresponde en los hechos. La admito porque me considero responsable. Pero quiero dejar claro que no es cierto lo que se dice de mí en los medios".



"Yo no estaba corriendo una picada ni conducía a gran velocidad por ser un inconsciente o indiferente a la vida ajena. Lo qué pasó fue que me asusté y por eso me escape de quienes me perseguían en dos autos. Esa persecución está reconocida por el propio fiscal y por el juez. Y por eso imputan a los que me perseguían. Esa es la verdad", añadió el muchacho.



El choque se produjo el 20 de enero, sobre la avenida Maipú, de Vicente López, cuando las docentes Silvia Cabrera y Rosa Pedercini estaban en un auto estacionadas frente al semáforo del cruce con la calle Haedo, esperando la luz verde.



Por allí circulaban tres autos a gran velocidad pero el de Núñez Aboy, seguido por los que conducían Nicolás Laitano y Lucas Pechin, chocó al vehículo de las docentes y Cabrera murió en el lugar, mientras que su amiga quedó internada en grave estado.



Los jóvenes estuvieron detenidos por homicidio culposo algunas horas y luego fueron liberados pero el fiscal Alejandro Guevara pidió el arresto de Núñez Aboy por homicidio simple con dolor eventual, en base a las cámaras del municipio y un test de alcoholemia que reveló que tenía 2,18 gramos de alcohol en sangre, cuando el máximo permitido es 0,5.



El juez Esteban Rossignoli hizo lugar el viernes al pedido pero la apelación de la defensa de Núñez Aboy frenó la detención que será revisada esta semana por la Cámara Penal de San Isidro.



En el escrito presentado el sábado en los tribunales, el abogado Silvestroni sostuvo que no puede aplicarse la nueva ley vial para accidentes de tránsito y acusar a su cliente del homicidio simple con dolo eventual, que prevé una pena de 8 a 25 años de cárcel.



El abogado aseguró que la acusación contra su cliente "es comprensible" si "se pretende seguir a pies juntillas los dictados de la 'opinión pública', ceder a la presión de los medios y someter a los imputados a un linchamiento popular" "Es comprensible que los funcionarios tiemblen ante las editoriales que llaman asesinos a los aquí imputados y les dictan la solución del caso. Es comprensible, pero no lo podemos admitir. Si no están en condiciones de aplicar la ley, si no pueden resolver el caso como cualquier otro haciendo abstracción de lo que exigen los periodistas, mejor es que se excusen o se dediquen a otra cosa", advirtió.