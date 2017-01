28/01/2017 - 0:48 | Política / San Isidro Beccar Varela: “El Hogar Infantil Municipal de San Isidro no está a salvo de que lo cierren” Herramientas: Compartir: ver más imágenes A un mes del intento de cierre del Hogar Infantil Municipal de San Isidro por parte del Gobierno que encabeza Gustavo Posse, Mabel Silvero, cuyo hijo de 9 años asiste al hogar desde hace 6 años, se reunió con el concejal Gonzalo Beccar Varela y conversaron sobre la situación actual de la institución. “El Hogar Municipal Infantil de San Isidro no está a salvo de que lo cierren”, afirmó el edil del Frente Renovador.

El Hogar Infantil Municipal de San Isidro, que contiene a más de 60 chicos de familias humildes cuyos papás trabajan todo el día, funciona desde hace 53 años en un cotizado inmueble al lado del río. La Provincia le cedió esas tierras al Municipio, y en noviembre éste intentó cerrarlo, lo que generó varias protestas de padres y vecinos del distrito. El 28 de diciembre la Justicia frenó provisoriamente el cierre.



“Mi hijo más chico empezó a asistir al hogar, luego de una situación de violencia de género que viví”, contó Mabel, que trabaja a diario en un buffet y haciendo limpieza en casas de familia. “Los padres empezamos a movilizarnos cuando nos dimos cuenta que los funcionarios municipales no tenían respuesta cuando le preguntábamos cuándo de reabría el hogar”, agregó.

“Después que los padres denunciaron el cierre el municipio difundió un comunicado en el que señalaba que el cierre del Hogar se debía a “mejoras edilicias”. Lo que no comunicó el gobierno municipal es cuánto tiempo llevarían esos arreglos ni cuándo estimaba que abrirá nuevamente las puertas de la institución”, afirmó Beccar Varela.



El 28 de diciembre, la Justicia frenó el cierre del Hogar Infantil Municipal. El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 1 de San Isidro a cargo del Dr. José Abelardo Servín, decretó provisoriamente una medida de no innovar respecto de las condiciones edilicias y de funcionamiento del Hogar Infantil Municipal ubicado en la calle Gaetán Gutierrez N° 939 de San Isidro. Además le ordenó a la Municipalidad de San Isidro que se abstenga de realizar obras o ingresar cualquier tipo de herramientas o materiales de construcción y de retirar cualquier tipo de mueble o elemento vinculado con la actividad normal y habitual del Hogar;

y le requirió a la Intendencia y al Concejo Deliberante de la Municipalidad de San Isidro que, dentro del plazo de cinco (5) días, que ya se vencieron, brinden un informe sobre los antecedentes y fundamentos de las acciones adoptadas con relación al Hogar.



"Tenemos mucha incertidumbre, si es cierto que se trata de un cierre temporario, ¿Por qué no hay ningún plan de obras ni plazos para finalización? ¿Por qué no nos saben decir cuándo vuelva a abrir las puertas el Hogar Infantil Municipal?", pregunta Mabel.