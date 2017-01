Ordenaron detener al conductor de la camioneta Suran que provocó la muerte de una maestra en Vicente López

El juez de Garantías de San Isidro Esteban Rossignoli ordenó hoy la detención del conductor de la camioneta Volkswagen Suran que provocó la muerte de la maestra Silvia Cabrera en un accidente de tránsito ocurrido en la ciudad bonaerense de Vicente López.

Según confirmaron fuentes judiciales a NA, el juez Rossignoli hizo lugar así al pedido de cambio de caratula que había solicitado el fiscal Alejandro Guevara y acusó de “homicidio simple con dolo eventual” a Tomás Aboy, de 27 años, conductor de la VW Suran que colisionó con el vehículo de la víctima en la madrugada del viernes pasado.



El pedido de detención incluye únicamente a Aboy, no así a los otros dos conductores involucrados en el mismo incidente de tránsito que le costó la vida a Cabrera: se trata de Lucas Pechin, de 29 años, que manejaba un Toyota Corolla; y de Nicolás Laitano, de 27, que iba en un Honda Civic.



Pese a la decisión del juez Rossignoli y al cambio de caratula, Aboy continuará en libertad hasta tanto la Justicia resuelva una apelación presentada por la defensa del acusado contra la decisión del propio magistrado de San Isidro de negarle la exención de prisión.



“El Juez hizo lugar al planteo del fiscal en cuanto al hecho respecto del conductor de la Suran, Aboy, y recaratuló la causa como “homicidio simple con dolo eventual” y ordenó su detención.



Pero la defensa del joven pidió la eximición de prisión y si bien el juez la denegó, por el Código Procesal, la detención no puede hacerse efectiva hasta que quede firme”, explicó una fuente judicial con acceso al expediente.



Respecto de los otros dos acusados, el juez no pidió la detención ya que, según la fuente consultada, “considera que es prematura y necesita más elementos de prueba para ver su grado de participación pero no los desvinculó del hecho”.



Este jueves, familiares de la víctima había solicitado que el juez aceptara el cambio de caratula, ya que ellos consideran que se trata de un homicidio.



“No fue un accidente a mi hermana la asesinaron. Por eso le pedimos al juez que acepte el cambio de caratula y haga una justicia ejemplar”, había dicho Pablo Cabrera el hermano de la mujer, horas antes de conocerse la nueva resolución judicial.



En tanto Belén, una de las hijas de la maestra fallecida, expresó: “Estamos indignados, los imputados ya tendrían que estar en la cárcel, son asesinos”, y agregó: “Hay que hacer presión por justicia, nunca debían quedar en libertad. Pido que se haga cumplir la ley. No queremos venganza, a eso mi mamá no me lo enseñó. Ella me enseñó el valor de las cosas. Por eso queremos que paguen lo que hicieron”.



El hecho ocurrió el pasado viernes a la madrugada, y se inició cuando Aboy comenzó a ser perseguido por Pechin, luego que el primero le rozara el espejo de su auto.



Pechin, empezó a perseguir al joven de la Surán ya que este no se detuvo para brindarle sus datos.



A la persecución se sumó Laitano, con su Honda Civic, quienes siguieron por la misma avenida que va cambiando de nombre, hasta que en el cruce de Avenida Maipú (partido de Vicente López) y Haedo, se produjo el choque en el que falleció Cabrera, de 57 años y su amiga Rosa Pedercini, de 47, resultó gravemente herida.



Los conductores de los tres vehículos involucrados tenían más alcohol en sangre de lo permitido.