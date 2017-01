Abren un sumario para investigar el accionar de la policía en el caso del femicidio de Benavídez

La Auditoria General de Asuntos Internos de la provincia de Buenos Aires abrió un sumario para investigar el accionar policial en el caso de la mujer que fue asesinada de 15 puñaladas por su esposo en Benavídez.

Según confirmaron fuentes oficiales, el sumario se inició luego de que se conociera que minutos antes del femicidio de Elizabeth Alves de Olivera, un móvil de la comisaría 4ta de Tigre concurrió a la casa de la víctima por una denuncia recibida de vecinos que escucharon gritos, pero los efectivos se retiraron del lugar sin realizar ninguna intervención.



Los efectivos, según denunciaron familiares de la víctima, concurrieron a la vivienda, golpearon la puerta y fueron atendidos por el esposo de la mujer, Juan Daniel Herrera, que los atendió, pero les dijo que no pasaba nada.



Aparentemente, luego de que los efectivos se retiraran, el hombre habría asesinado de 15 puñaladas a su esposa, de 52 años.



Una vecina contó en declaraciones a la prensa que unos 40 minutos antes del crimen ya se escuchaba la pelea de la pareja dentro de la vivienda, por lo que dio aviso a la Policía.



"Siempre le pegaba, por eso llamamos a la comisaría cuando escuchamos los gritos", dijo la vecina y contó que los efectivos fueron a la casa, pero no detuvieron al hombre.



Esa versión coincidió con la que dio un familiar de la víctima que también comentó que la Policía había sido advertida de que él podía llegar a matarla y por eso se inició el sumario administrativo.



El hecho ocurrió este miércoles en una vivienda situada en El Salvador 1069, de Benavídez y por el hecho Herrera, de 52 años quedó detenido en Garín.



El crimen fue denunciado por un hijo de la pareja, de 19 años, que contó que antes del hecho escuchó que sus padres estaban discutiendo.



Posteriormente, el muchacho dijo que vio salir de la casa a su padre en una bicicleta y al ingresar al inmueble se encontró con su madre herida de gravedad a puñaladas en una habitación contigua a la que se encontraba, por lo que llamó a una ambulancia.



Cuando la ambulancia llegó al lugar, los paramédicos comprobaron que la mujer había muerto tras recibir al menos 15 puñaladas.



El muchacho también responsabilizó a los policías que acudieron a la casa de sus padres, y que no intervinieron tras la denuncia recibida de parte de los vecinos, por la muerte de su madre: "Les dijeron que él la iba a terminar matando a mi mamá y les chupó un huevo; es una mierda la Justicia argentina", manifestó el joven en declaraciones a la prensa.



Una vez que intervino en el hecho el fiscal Marcelo Fuenzalida, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) especializada en Violencia de Género del Departamento Judicial de Tigre, se inició un rastrillaje para dar con el esposo de la víctima.



El hombre fue ubicado y detenido horas más tarde en una gomería ubicada en Bourdet al 1700, de la localidad de Garín, en el partido de Escobar, en donde había trabajado años atrás.