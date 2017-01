Médicos de hospitales bonaerenses anunciaran la segunda jornada de paro del año

La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia (CICOP) adelantó hoy que mañana, durante su congreso en la ciudad de Buenos Aires, anunciará su segundo día de paro general en lo que va del año.

La medida se dispondrá "por múltiples razones, entre las que se destacan la gravedad de no haber cerrado la paritaria del cuarto y último trimestre de 2016, que tuvo una única instancia el 22 de diciembre", cuando CICOP rechazó "por irrisoria un aumento de 98 pesos de bolsillo para un ingresante al sistema público de salud", indicaron sus dirigentes.



El jueves 19 de enero el gobierno citó a una reunión de la Mesa Técnica de negociación a los gremios que representan a los trabajadores de la salud.



"No hubo ninguna propuesta de mejora salarial y entendemos se trató de una maniobra para encubrir y diluir el único conflicto vigente en este tiempo, el de los profesionales agrupados en la ley 10471, en el que CICOP es el gremio largamente mayoritario", explicó Marta Márquez, vicepresidenta de la entidad.



El paro reclaman la conclusión de la paritaria 2016; exige una nueva propuesta salarial y la concreción de las designaciones pendientes.



Finalmente, CICOP advirtió sobre "indicios claros de que no hay voluntad política de resolver el único confl