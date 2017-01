26/01/2017 - 15:05 | Deportes / No hubo acuerdo en Casa de Gobierno sobre la rescisión de Futbol para Todos Herramientas: Compartir: Los dirigentes del fútbol argentino se reunieron este jueves con el secretario general de la Presidencia, Fernando De Andreis, en la Casa de Gobierno aunque no pudieron avanzar rumbo al acuerdo de rescisión del contrato del programa “Fútbol para Todos”, que mantiene la incertidumbre sobre el futuro del deporte. La reunión se extendió por casi tres horas y media, y junto a De Andreis estuvo Fernando Marín, último coordinador del mencionado programa y el presidente de la Comisión Normalizadora, Armando Pérez junto con otros directivos de diversos clubes.



En esos dirigentes se vio marcadamente la “grieta” acerca de qué hacer con la televisación del fútbol, ya que por un lado se vio a vicepresidente de San Lorenzo, Marcelo Tinelli, Rodolfo D'Onofrio (River) y Nicolás Russo (Lanús), que llevan la bandera de la rescisión y venta a empresas privadas.



Del otro lado se plantaron Daniel Angelici (Boca), Víctor Blanco (Racing), Hugo Moyano (Independiente), Alejandro Nadur (Huracán) y Claudio “Chiqui” Tapia (Barracas Central), quienes apoyaron la postura de que el “Fútbol Para Todos” siga hasta junio.



Según trascendió, hubo un “fuerte cruce” de pensamientos entre Angelici y Tinelli dentro de la reunión en Casa Rosada con De Andreis de testigo.



Lo cierto es que el Gobierno no aceptó el plan de Angelici y Tapia de seguir seis meses más con el FPT y volvió a ofrecer los 530 millones de pesos por la rescisión del contrato, al tiempo que pidió que se celebre la Asamblea para aceptarlo.



“Se conversó sobre la necesidad de que la Asamblea de la AFA apruebe los Estatutos enviados por la FIFA, que se ajustan a las reglamentaciones internacionales vigentes, y que se cree a su vez la Liga Argentina de Fútbol Profesional”, explicó Presidencia en un comunicado.



“Los clubes, en tanto, solicitaron un resarcimiento económico acotado a los términos que se habían conversado”, agregó el escrito.



Pero la rescisión y la posterior firma con empresas privadas para la televisación del fútbol depende de la Asamblea y, en este contexto, los votos necesarios no están.



Tras el encuentro los dirigentes se fueron sin hacer declaraciones y partieron rumbo a un restaurante de la zona de Costanera, donde iban a almorzar y reunirse con los representantes de los medios privados interesados en adquirir los derechos audiovisuales.



Las mencionadas reuniones con las cadenas televisivas estarán a cargo de una comisión compuesta por representantes de los cinco clubes grandes, más uno de Huracán y otro de Lanús. Volver