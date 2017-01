Piden la detención de los tres conductores que protagonizaron el choque de Vicente López en el que murió una maestra

El fiscal Alejandro Guevara, a cargo de la causa por la muerte de la maestra Silvia Cabrera, que fue embestida por un auto conducido por un joven alcoholizado que se escapaba a alta velocidad de un incidente de tránsito, pidió hoy la detención de los tres conductores que protagonizaron el choque en Vicente López.



El fiscal Guevara, según pudo saber NA, le solicitó al Juez de Garantías la detención por el delito de “homicidio simple y lesiones” de Tomás Aboy, de 27 años (conductor de la Surán que colisionó con el vehículo de la víctima); de Lucas Pechin, de 29, (que iba en el Toyota Corolla); y de Nicolás Laitano, de 27, (que manejaba el Honda Civic).



El pasado viernes a la madrugada, los tres hombres iban a alta velocidad por la avenida Centenario, en localidad de San Isidro, donde Aboy habría rozado el espejo del Corolla, por lo que Pechin, empezó a perseguir al joven de la Surán quien no se detuvo para brindarle sus datos.



A la persecución se sumó Laitano, con su Honda Civic, quienes siguieron por la misma avenida que va cambiando de nombre, hasta que en el cruce de Avenida Maipú (partido de Vicente López) y Haedo, se produjo el choque en el que falleció Cabrera, de 57 años y su amiga Rosa Pedercini, de 47, resultó gravemente herida.



Este miércoles trascendió en diferentes medios que tras ser liberados el pasado viernes, los jóvenes habían recuperado sus licencias de conducir.



Pero Vivian Perrone, de Madres del Dolor, contó en declaraciones al portal Infoban, que el único que tiene el registro es el hombre que iba en el Toyota Corolla.



“Pechin, sí tiene su registro, pero porque él intentó ocultar el auto, hacerse pasar por un peatón y no entregó la documentación”, dijo Perrone.



Y agregó: “la jueza de Faltas de Vicente López Gabriela Fuster confirmó que mantienen retenidos los registros de conducir de Núñez Aboy y Laitano por alcoholemia que prevé hasta seis meses de inhabilitación”.



El hecho ocurrió el viernes último a la madrugada, cuando Cabrera que iba con una amiga estaba estacionada en el semáforo de Avenida Maipú y Haedo, y recibió el impacto de la Surán en la parte trasera de su vehículo.



Los conductores de los tres vehículos involucrados tenían más alcohol en sangre de lo permitido.



Según consta en la causa, el joven de 27 años que conducía la Surán, tenía 2,00 g/lts en sangre, cuatro veces más de lo permitido por la ley.



En tanto a los otros dos conductores también se les realizó el test de alcoholemia y les dio más de 1,5 g/lts en sangre.



En declaraciones a la prensa, Mariela Cabrera, la hermana de la mujer que murió acusó de “asesinos” a los tres conductores y aseguró que “la mataron y la dejaron tirada”.



“Se bajó del auto y corrió y dijo que el auto no era de él. La persona que se escapa es la que choca a mi hermana”, dijo la mujer.



Y agregó: “Mi hermana era una gran persona. Era una maestra de Pilar con cuatro hijos. Dejaron a una familia destrozada. Lo único que queremos es que se haga justicia”.



La causa fue caratulada al comienzo como “homicidio culposo” y ahora con el nuevo pedido del fiscal de Vicente López cambió a “homicidio simple y lesiones”.