San Fernando construye el sistema hidráulico del barrio San Martín

En el marco del Programa Municipal de Mejoramientos Barriales, la Comuna concluye una obra abandonada por la Nación, la conexión integral de la red cloacal y pluvial del barrio ubicado a la vera del Río Reconquista.

El Municipio de San Fernando trabaja activamente para generar una ciudad bella con inclusión social y mejor calidad de vida para todos los vecinos. El Programa de Mejoramientos Barriales recorre los puntos más postergados del distrito para atender a problemáticas de hogares imposibilitados de acceder a los servicios esenciales o a la espera de que construyan las calles y veredas de la vía pública.



En este marco, personal de la Comuna trabaja activamente en el barrio San Martín, limitado por la Ruta 202, el Río Reconquista y el arroyo Fate. En la etapa actual se hacen las conexiones pluviales y se construye integralmente la red cloacal, conectada al circuito general de evacuación. El Presidente de HCD, Santiago Aparicio, supervisó las tareas que tuvieron lugar en la zona.



“Estamos poniendo el tendido cloacal en casi 600 metros y recomponiendo un tramo que quedó con poca capacidad y como hay una mala pendiente había problemas de drenaje. Eso lo había hecho PROMEBA, ya que es obligación de Nación hacer las cloacas, pero el Intendente Andreotti tomo la decisión de terminar la obra para beneficiar al vecino del barrio”, afirmó Aparicio.



Agregó que “una vez terminado todo este tendido, que es un caño con pendiente hacia la Ruta 202, ya no va a salir más al río reconquista a cielo abierto, y es un beneficio para el vecino porque recuperamos la calidad de vida de este barrio, que es tranquilo, de vecinos trabajadores que les gusta mantener bien su lugar”.



“La segunda etapa –agregó- será la obra hidráulica para que llegue el agua a cada vecino y la tercera etapa va a ser el asfalto y hormigón de calle que queda por terminar. Cada vecino va a tener su vereda, su calle, va a poder ingresar el camión de la basura y la ambulancia, como en cualquier barrio de San Fernando”.



El Inspector de Obra, Héctor Lasa, explicó que se utilizó una tunelera inteligente para poder llevar a cabo el trabajo: “Se marca primero la traza donde va a ir la tubería, se pasa una mecha a lo largo de la traza, se le coloca un expansor y se le da el diámetro total a la cañería. El agujero viene directamente sobre esa misma traza y arrastra el caño que queda en forma permanente. Son 96 metros”.



“Es imposible hacerlo sin este sistema tecnológico –aseguró- porque le quitaríamos el acceso al vecino ya que no nos dan los espacios. Además es mucho más rápido y simple, y no provocamos escombros”.



Santiago Aparicio destacó: “Tenemos los barrios urbanizados y eso es devolverle la calidad de vida a cada vecino. Que en todo el distrito se sientan por igual, con espacios verdes, luminarias, postas policiales y los servicios iguales en todos lados. Que cada vecino sienta que vive en el mismo Municipio y no haya esa brecha que hubo durante muchos años. Hoy San Fernando esta cambiado”.