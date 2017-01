Este fin de semana, la Sole Pastorutti y Márama en San Fernando

Los días sábados 28 y domingo 29, los vecinos podrán disfrutar de una gran variedad de actividades gratuitas que se llevarán adelante en el Parque Náutico, entre las 16 y las 22h, en el festival cultural organizado en conjunto entre el Municipio y la Provincia con su exitoso programa ‘AcercArte’. El cierre de cada jornada estará a cargo de la reconocida artista del folklore y de la popular banda de cumbia, respectivamente.



El Municipio de San Fernando invita a todos los vecinos a disfrutar de una nueva edición de ‘AcercArte', un programa provincial que recorre Buenos Aires con actividades gratuitas para toda la familia como música, teatro, charlas, biblioteca, cine móvil, arte callejero, talleres de reutilización creativa, danza urbana, stand up e infantiles, entre otras.



En el Parque Náutico de San Fernando (Escalada y Alte. Martín), el sábado 28 Soledad Pastorutti y el domingo 29 la banda uruguaya Márama, serán las figuras encargadas de coronar una jornada que estará completa de propuestas para todas las edades y que describiremos a continuación.



A su vez, el Teatro Martinelli, ubicado en Lavalle 3021, Victoria, también formará parte de las locaciones para estas jornadas, aunque a partir de las 22 horas. El sábado se presentará la obra "Filomena Marturano" con la actuación de Claudia Lapacó y Antonio Grimau. Mientras que el domingo se exhibirá "El loro sigue contando", con Pepe Soriano. Las entradas se retiran el mismo día de la función desde las 16h en el Puesto de Informes de AcercArte, que estará en el Parque Náutico, hasta agotar localidades. Se entregarán como máximo dos por persona.



Asimismo, durante los dos días, habrá actividades permanentes. Se contará, por ejemplo, con la Biblioteca Digital “Letras Abiertas”, se puede bajar la APP y leer los mejores libros desde tu celular, gratís, o ingresar a www.gba.gob.ar/letrasabiertas.



Además, de 16.00 a 20.45 horas los vecinos podrán disfrutar de las siguientes actividades permanentes: Arte callejero: Trosch / Mono Ávila / Debofun; Biblioteca, Préstamo de libros y Livings de lectura; y talleres de reutilización creativa con espacios de juego, armado de títeres y taller de espirógrafos.



A PARTIR DE LAS 16 HORAS EL SÁBADO Y DOMINGO, EL EVENTO OFRECERÁ LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

Sábado 28/1



-En el Parque Náutico:



16.00 h - CINE MÓVIL: Rodencia y el diente de la princesa (Infantiles y familiares) - Argentina / Perú, 2012.

16.30 h - BIBLIOTECA: Palabras al viento, piñatas de poesía - Taller de juegos infantiles a cargo de María del Pilar Gil y Milagros Finochietto Ramírez.

17.00 h - DANZA URBANA: Twister de letras.

17.30 h - STAND UP: Pareja perfecta.

18.15 h - INFANTILES: Los Tutú.

19.00 h - CINE MÓVIL: Una noche de amor (Adultos) - Argentina, 2016.

19.00 h - DANZA URBANA: Demostración y clase de danza urbana.

19.15 h - BIBLIOTECA: Cartas de Provincia - Taller de escritura creativa.

20.00 h - DANZA URBANA: Recreo - Espectáculo de danza del CAD (Combinado Argentino de Danza), con la dirección de Andrea Servera.



GRAN SHOW: 20.30 h - MÚSICA: Soledad “La Sole” Pastorutti.



-En el Teatro Martinelli:



22.00 h - TEATRO: El loro sigue contando... - Con Pepe Soriano. En el Teatro Julián Martinelli, Lavalle 3021. (Las entradas se retiran el mismo día de la función desde las 16 h en el Puesto de Informes de AcercArte hasta agotar localidades. Se entregarán como máximo dos por persona. Apta para todo público.)



Domingo 29/1



-En el Parque Náutico:



16.00 h - CINE MÓVIL: Snoopy y Charlie Brown: Peanuts, la película.

16.30 h - BIBLIOTECA: Los LibroYasos: La historia del libro - Espectáculo teatral infantil.

17.00 h - DANZA URBANA: Twister de letras.

17.30 h - STAND UP: Eduardo Calvo, el Heavy Re Jodido.

18.15 h - INFANTILES: Desenchufados.

19.00 h - CINE MÓVIL: El ciudadano ilustre (Adultos) - Argentina, 2016.

19.00 h - DANZA URBANA: Demostración y clase de danza urbana.

19.15 h - BIBLIOTECA: Literatura y psicoanálisis - Charla con el escritor y psicoanalista Federico Andahazi.

20.00 h - DANZA URBANA: Recreo - Espectáculo de danza del CAD (Combinado Argentino de Danza), con la dirección de Andrea Servera.



GRAN SHOW: 20.45 h - MÚSICA: Márama.



-En el Teatro Martinelli:



22.00 h - TEATRO: Filomena Marturano - Con Claudia Lapacó, Antonio Grimau. En el Teatro Julián Martinelli, Lavalle 3021. (Las entradas se retiran el mismo día de la función desde las 16 h en el Puesto de Informes de AcercArte hasta agotar localidades. Se entregarán como máximo dos por persona. Apta para todo público.)

AcercArte es un programa organizado por el Ministerio de Cultura de laProvincia, que cuenta con el apoyo del Municipio de San Fernando, ciudad que este año se suma al evento. En esta nueva edición recorrerá diversos puntos de la Costa Atlántica e incorporará otras localidades de la Provincia como Tres de Febrero, Merlo y Brandsen.