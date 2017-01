El nuevo “Poli 7” de San Fernando luce sus escuelas de hockey, fútbol y más actividades

Más allá de las abultadas colonias para niños, el Polideportivo municipal también se mantiene repleto de jóvenes y adultos, con grupos muy numerosos, en natación, disciplinas de campo y de salón.

Veinte días después de su inauguración, el complejo para el deporte y la inclusión más nuevo del Municipio de San Fernando supera las expectativas y se encuentra lleno de vecinos a toda hora. Se trata del Polideportivo N°7 que durante los meses de verano comparte su calendario de colonias infantiles con las escuelas y clases de todas sus disciplinas, para todas las edades.



El Secretario de Educación, Cultura y Contención Social, Carlos Traverso, compartió una de las jornadas del establecimiento, que está ubicado en la avenida Arnoldi e Ituzaingó, pleno barrio ‘Infico'. Allí comentó: “La verdad que estamos muy contentos, tenemos una gran cantidad de vecinos participando y acercándose”.



“La inversión que ha hecho el Municipio con el Intendente Luis Andreotti para la infraestructura de los ‘Polis' se refleja en más de 30 mil personas que los están usando en este verano”, destacó el funcionario y enfatizó en que las actividades de juveniles, adultos y abuelos fueron reprogramadas por la temporada pero que ninguna se suspendió, un logro fundamental para los objetivos de su área.



“Tenemos mucha gente en natación, aquagym, hockey, fútbol, vóley, básquet, ritmos latinos, danzas, gimnasia, patín artístico, pilates y mucho más después de las 5 de la tarde y en todos los ‘Polis', todavía quienes quieran pueden anotarse”, enumeró Traverso.



También mencionó uno de los atractivos principales del Polideportivo Nº7: “Durante cinco años se hizo una gestión de Deportes muy grande y vimos que el hockey estaba creciendo. Tuvimos la posibilidad de hacer una cancha de césped sintético profesional para seguir difundiendo y permitir que más vecinos puedan jugar en una lugar de primer nivel”.



“Este año vamos a superar los 500 chicos y chicas en hockey, es importantísimo que tantos estén disfrutando de este deporte, sobre todo en San Fernando que es la cuna de grandes jugadores”, afirmó el Secretario.



A su vez, la profesora de hockey Florencia González comentó: “Hay muchas chicas que ya saben jugar y otras que están incorporándose al deporte. Nosotros tratamos de que todas aprendan y lo disfruten”. Cabe aclarar que, si bien en su grupo la gran mayoría son mujeres, los varones entrenan a la par.



Una de las jugadoras, Lara, contó cómo la benefició el Polideportivo nuevo: “Juego desde los 8 años y había dejado, pero ahora que lo tengo a la vuelta de casa pude retomar. Me parece que está muy bueno, me encanta la cancha y hay buena gente”.



Mientras tanto, en el playón de usos múltiples se dictaba una clase de vóley en donde Ricardo describió la rutina y compartió su sensación: “Practicamos remates, golpes altos y bajos, todo divertido. No conozco a nadie, pero lo paso bien”. Junto a él, Kiara, su compañera, dijo: “Yo juego en el colegio, pero acá es más complicado y me parece mejor porque aprendo más”.



Y al final de la clase de fútbol, Iván y Álex hablaron en nombre del numeroso conjunto: “Nos cansamos en el calentamiento, jugamos todos juntos y somos muy compañeros. Creo que está bueno que el ‘Poli' esté tan cerca. Salimos de nuestras casas y ya venimos a entrenar y prepararnos para competir”.



Y al respecto, Marcos, su profesor, expresó: “Todos pueden jugar, se trata de que sea lo más parejo posible bajando el nivel competitivo y subiendo el lúdico. Los chicos lo pasan muy bien y se nota porque cada vez son más”.