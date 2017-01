La provincia prohibió los actos políticos partidarios en las escuelas

La provincia de Buenos Aires prohibió en las últimas horas la realización de actos políticos partidarios en establecimientos escolares ya que esa actividad “sesga, sectoriza”, según explicó hoy el titular de la cartera educativa bonaerense, Alejandro Finocchiaro.

“La política nos cruza a todos transversalmente, pero lo que no se puede hacer es un evento de un partido político, identificado como tal con símbolos e insignias. Lo partidario sesga, sectoriza. Y la escuela es de todos”, remarcó.



En declaraciones a radio Provincia, el funcionario dio detalles de la Resolución N° 7 de la Dirección General de Escuelas, que tiene fecha del 16 de Enero pero que fue dada a conocer ayer.



En ese marco, explicó que la medida “reglamenta el uso del edificio escolar los fines de semana, los feriados y los días no hábiles” en los que, según el funcionario, “se realizaban actos de partidos políticos”.



“Consideramos que la escuela debe volver a ser el centro de la comunidad. Puede ser usada para actividades recreativas, culturales, deportivas, benéficas. Pero hemos prohibido el uso de las instalaciones para eventos político partidarios”.



La medida también prohíbe la realización en establecimientos escolar de juegos de azar donde se apueste dinero así como la venta de alcohol o bebidas alcohólicas.



De todas formas, Finocchiaro aclaró que la medida no impide la reunión de vecinos para discutir problemáticas comunes, “aunque participe algún dirigente político”, así como tampoco afecta el funcionamiento de los centros de estudiantes.



“Hace 33 años que hago política, no estoy en contra. Lo que digo es que los partidos tienen ámbitos adecuados para hacer sus actividades, y ese no puede ser la escuela, porque la escuela es de todos”, concluyó.