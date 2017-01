24/01/2017 - 12:26 | Política / Carrio: Vidal tiene “derecho a tomarse una semana de descanso. No daba más” Herramientas: Compartir: La diputada nacional por la Coalición Cívica (CC-ARI) Elisa Carrió afirmó hoy que la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, tiene “derecho a tomarse una semana de descanso” en el exterior porque “no daba más”, y la consideró “un milagro” ya que de no haber sido electa el ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández, sería el mandatario provincial. “Esta chica (María Eugenia Vidal) se fue una semana (de vacaciones), es una chica que no daba más. Esta señora tiene derecho a tomarse una semana de descanso porque es un milagro sino lo tendrían a Aníbal (Fernández), el criminal, de gobernador de la provincia de Buenos Aires”, enfatizó Carrió.



Consultada sobre si no podía haber descansado en la provincia de Buenos Aires y no viajar a México, cuando había varias localidades inundadas, enfatizó: “Cómo vas a descansar si todo el mundo te pide autógrafos”.



“La cuestionaron a María Eugenia Vidal, y la verdad que yo quiero salir a defenderla. Esa chica está exhausta. Están cuestionando a los gobernantes que están dando su vida en la provincia de Buenos Aires”, manifestó en declaraciones a la prensa en los tribunales federales de Comodoro Py.



Por último, sentenció: “Están sobre las pequeñas cuestiones, creo que hay que tener más contemplación”.

Volver