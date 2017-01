El abogado de Cristina advirtió que la divulgación del audio es un “delito” y que habrá una “respuesta judicial”

El abogado de la expresidenta Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, advirtió hoy que escuchar una conversación telefónica privada y divulgarla es un “delito” y anticipó que “seguramente habrá una respuesta judicial”.



“La divulgación de ese audio es una maniobra de características delictivas”, sostuvo Beraldi en declaraciones al diario Página 12, en alusión a la divulgación del audio donde se escucha una conversación entre la exmandataria y el exjefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Oscar Parrilli.



Y se preguntó: “¿Qué relación tiene esta escucha con la investigación de ese sujeto? No se puede escuchar cualquier cosa y mucho menos divulgarlo”.



Según trascendió, la escucha fue realizada en julio de 2016 en el marco de una causa que lleva el juez Ariel Lijo contra Parrilli por el supuesto encubrimiento de Ibar Pérez Corradi, vinculado al Triple Crimen de General Rodríguez.



“(Esta escucha) No tiene nada ver con el objeto procesal y mucho menos la decisión de divulgar la conversación entre dos personas, lo cual es una clara violación del artículo 53 del Código Civil”, explicó el abogado.



Beraldi señaló, también, que todavía no conocen con exactitud el origen de la escucha y que, de tratarse de una conversación obtenida por fuera de una causa judicial, se estaría frente a un “delito mucho más grave”.



“Escuchar a la gente es muy grave. Meterse en las conversaciones privadas y además divulgar es un delito”, insistió el abogado, quien adelantó que “seguramente habrá una respuesta judicial, pero la decisión la tomará Cristina” Kirchner.