Barros Schelotto reconoció que Boca seguirá buscando un arquero de “experiencia” para que esté cerca de Werner

El entrenador de Boca, Guillermo Barros Schelotto reconoció hoy que el club irá en busca de otro arquero, tras caerse el pase de Mariano Andújar, y dejó entrever que el hombre señalado es Marcos Díaz, de Huracán, y explicó que necesitan un jugador “con experiencia”.



La idea del “mellizo” es que ese arquero más experimentado esté al lado de Axel Werner -de 20 años- para que “le indique los errores y los aciertos”, según confió en la conferencia de prensa que realizó tras el entrenamiento.



Hasta el momento el conjunto auriazul cuenta con Werner como arquero titular, y dos jóvenes de la cantera, pero la intención del cuerpo técnico es sumar un refuerzo en el arco, dado que puede hacerlo tras las lesión que sufrió Guillermo Sara.



En este período de verano Boca intentó contratar, sin éxito, a Mariano Andújar de Estudiantes de La Plata, y sondeó la posibilidad de repatriar a Sergio Romero del Manchester United, pero también quedó trunco.



Enterado del supuesto interés de Boca por su pase, aunque los clubes aún no iniciaron conversaciones, el propio Marcos Díaz reconoció que eso es “una caricia al alma”.



No obstante, el portero de Huracán -en declaraciones a TyC Sports- evitó profundizar acerca de las tratativas, ya que él se enteró por la prensa del posible interés boquense.



Centurión pidió usar la camiseta de Tevez.

En tanto, Barros Schelotto indicó que Ricardo Centurión solicitó utilizar la camiseta número 10 dejada por Carlos Tevez, pero desconoce si la AFA puede permitir el cambio de número en un mismo torneo.



“El pidió la diez pero en el campeonato no sé si se puede...si hay permiso, bueno”, dijo Barros Schelotto, quien al parecer no tendría inconvenientes en la variante.



Además, el otro puesto que el DT reconoció que debe reforzar será un mediocampista/delantero “para seguir sosteniendo la lucha interna, la pelea interna que hay en el plantel y en la discusión del puesto de cada uno”.