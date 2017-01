23/01/2017 - 13:04 | Información General / El oficialismo defendió el uso de los DNU y la oposición advirtió que no hay “urgencia” en las medidas Herramientas: Compartir: El oficialismo defendió hoy el uso de decretos de necesidad y urgencia (DNU) por parte del presidente Mauricio Macri, en tanto que desde la oposición advirtieron que las normas serán revisadas por el Congreso. “Los DNU son propiedad del presidente. No veo objeciones. Hay diez años de antecedentes que tampoco se pueden desconocer sobre el tratamiento de la Comisión Bicameral en este tema”, señaló el diputado del PRO Pablo Tonelli.



El legislador oficialista destacó que “Néstor Kirchner dictó 65” normas de ese tipo “en un año”, mientras que Macri lleva seis”.



“Los DNU tienen que ser excepcionales, el Congreso con la comisión bicameral ha tenido criterios muy amplios” en su aceptación resaltó Tonelli en declaraciones a Radio El Mundo.



A su vez, el diputado del Frente para la Victoria Marcos Cleri consideró que “no hay necesidad y urgencia en este caso de las (modificaciones al régimen de) ART”, a la vez que evaluó que desde el oficialimo “lo podían haber llevado al Congreso en (sesiones) extraordinarias”.



“Cada vez que Macri utiliza un DNU es para destruir derechos de los trabajadores”, señaló además Cleri, quien ratificó que la oposición buscará en revisar las normas en “la comisión bicameral de seguimiento” de ese tipo de normas.



El diputado por Santa Fe adelantó su posición, al indicar que no se ve la “urgencia” en el dictado de esas normas, que podrían haber sido discutidas por el Congreso, según señaló.



Los diputados se pronunciaron así luego de que hoy se conocieran tres decretos de necesidad y urgencia firmados por el presidente Mauricio Macri y sus ministros.



Se trató de una norma que modifica el régimen de ART, otra que cambia el sistema de feriados nacionales y una norma por la que contenedores que se encontraban en la Aduana pasarán al Ministerio de Desarrollo Social.