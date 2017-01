Yasky reclamó a la CGT un “debate” interno para endurecer sus Posiciones frente al gobierno

El secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, advirtió hoy que la CGT tiene “una actitud condescendiente” hacia el Gobierno nacional y reclamó un “debate” en la central obrera para endurecer su posición.

“Hay un silencio de la CGT convalidando medidas como el que no iba a haber despidos y no se cumplió, hay una actitud condescendiente, no creo que se pueda sostener demasiado tiempo”, afirmó Yasky.



Para el dirigente sindical, “es el momento que los compañeros de las CGT debatan y ver cómo nos paramos juntos” frente a medidas adoptadas por el Gobierno nacional.



En declaraciones a Radio El Mundo, Yasky advirtió que “aceptar el 18% en paritarias es aceptar el robo al salario” y se pronunció en contra de un techo a las negociaciones salariales.



“Me pareció aberrante la frase de (el ministro Jorge) Triaca de que hay que entender a los que despiden, parece un gerente de recursos humanos”, puntualizó.



Además, evaluó que “el gobierno está empeñado en una especie de guerra santa para bajar el costo laboral, que traducido es bajar el salario: quiere precarizar el trabajo”.