Chicos de la colonia juvenil de San Isidro participaron de una jornada de limpieza del río

Más de 200 jóvenes, entre 12 y 17 años, que asisten al Club Náutico Ciudad de San Isidro, realizaron una actividad teórico-práctica donde aprendieron sobre reciclaje y los cuidados de la fauna y flora de la costa.



Entretenimiento, aprendizaje y sociabilización, son los tres pilares que sostienen a las colonias municipales de San Isidro y que forman parte de cada una de las actividades que realizan a diario.



Sin embargo, hay propuestas que van más allá y desarrollan estas características al máximo. Un ejemplo claro se dio en el Club de Veleros local donde 200 jóvenes, entre 12 y 17 años, que asisten a la colonia juvenil en el Club Náutico Ciudad de San Isidro, participaron de una jornada de limpieza del río.



“Está muy bueno que los chicos tomen conciencia sobre el cuidado del planeta. Por eso, esta actividad sirve mucho porque pueden contribuir activamente y aprender junto a sus amigos”, expresó el intendente Gustavo Posse.

La iniciativa se dividió en dos partes. En primer lugar una teórica, brindada por personal del Parque Natural Municipal Ribera Norte, donde se profundizó sobre los cuidados que hay que tener al acercarse al río, qué materiales son reciclables, el camino de los residuos y cómo éstos afectan a la flora y fauna de la zona.



Luego, con los guantes puestos, los jóvenes se acercaron a la costa para realizar una limpieza general.



“En la colonia no sólo realizan deportes y actividades náuticas sino que también aprenden a relacionarse con el medio ambiente y a cuidarlo. Realmente, esta es una experiencia muy enriquecedora para todos”, comentó el director de Deportes, Sebastián Saettone, quien destacó la colaboración del área de Espacio Público y la reserva ecológica.



Sin dejar de juntar residuos, Delfina Quintera subrayó: “Me encanta la idea. Aprendí muchas cosas a tener en cuenta no sólo para cuidar el río sino para prevenir accidentes”.



Junto a ella, Soji Matsuo agregó: “Es muy entretenido y me da la oportunidad de colaborar con mis amigos en el cuidado del planeta”.



Al finalizar, cansada pero feliz, Celeste Burgos concluyó: “Con esta limpieza colaboramos con el cuidado de la naturaleza, algo muy importante para todos. Sirve para tomar conciencia de la poca consideración que tenemos todos por el río. Ojala todos pudieran hacer una actividad así alguna vez”.