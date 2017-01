En San Isidro recomiendan cómo prevenir el Síndrome Urémico Hemolítico en niños

La enfermedad se transmite por alimentos contaminados y los brotes aparecen en los meses más cálidos. En un adulto puede producir una gastroenterocolitis, pero en un niño la consecuencia es un daño renal o neurológico.

Especialistas del Hospital Central de San Isidro recomiendan cómo prevenir el Síndrome Urémico Hemolítico (SUH), enfermedad trasmitida por alimentos contaminados que afecta gravemente a los niños. Los brotes suelen aparecer en los meses más cálidos. (Ver principales medidas de prevención).



El SUH es una enfermedad que afecta a niños de seis meses a cinco años de edad. “Se desencadena por una bacteria llamada escherichia coli que daña fundamentalmente los riñones, el sistema nervioso central y el intestino”, explicó la subsecretaria de Salud Pública, Susana Abelleira.



Y enfatizó: “Es importante que toda la población se comprometa a seguir estas pautas de cuidado para prevenir esta enfermedad, ya que en un adulto puede producir una gastroenterocolitis, pero en un niño la consecuencia es un daño renal o neurológico”.



SÍNTOMAS

Están vinculados a cuadros de diarrea que a los pocos días se torna hemorrágica y deteriora el estado general del niño, que se manifiesta con una palidez y hay una destrucción masiva de los glóbulos rojos. Fiebre, vómitos, debilidad, irritabilidad, sangre en las heces, son otros de los síntomas más comunes.



LACTANTES

Las mamás deben estar atentas a los pañales. Si cuando lo retiran no pesa significa que el niño dejó de orinar, por lo que el niño podría estar sufriendo una insuficiencia renal aguda.



PRINCIPALES MEDIDAS DE PREVENCIÓN:

– Higiene: es fundamental antes de manipular alimentos o después de ir al baño. Lavarse las manos con agua y jabón, principalmente donde hay niños menores de cinco años.



– Cocción: la cocción de la carne debe ser a 70 grados centígrados para inactivar la toxina que produce el SUH. Con la carne picada puede pasar que se cocine bien en la superficie, pero no en su interior (si aparecen granitos rojos aún no está cocida y allí podría estar alojada la bacteria del SUH).



– Comidas rápidas: los niños menores de dos años no deben ingerir comidas rápidas como hamburguesas. Si lo hacen, hay que tener en cuenta los recaudos en cuanto a la cocción.



– Frutas y verduras: bien lavadas.



– Lácteos: los lácteos que se ingieran deben ser pasteurizados y con la adecuada cadena de frío, al igual que los jugos.



– No bañarse en lugares prohibidos debido a la contaminación del agua



– Piletas: no concurrir a natatorios donde las piletas no estén adecuadamente cloradas.



– Contaminación cruzada: si se corta una carne cruda en la que pueda estar alojada la bacteria y el mismo cuchillo se utiliza para otro alimento cocido se traslada la bacteria que causa la enfermedad.