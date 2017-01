Andreotti reclamó a Provincia y Nación que terminen la refacción de la EPB Nº5 para el inicio de clases

El Intendente de San Fernando manifestó preocupación por la paralización de la obra del edificio de la escuela primaria 5 y la secundaria 19, que las autoridades provinciales y nacionales se habían comprometido a terminar durante el año pasado. “Hablan de comenzar obras en marzo para terminarlas en época de la elección, pero los chicos tienen que tener su escuela ahora”, sostuvo. ver video



Todavía la comunidad de Virreyes espera que la Escuela Primaria N°5 sea reconstruida, totalmente deshecha en un incendio intencional ocurrido en 2013. La anterior gestión provincial había iniciado una obra que pronto cesó; y en 2016 volvió a ser incinerada. Con la llegada del nuevo gobierno, el Ministro de Educación, Esteban Bullrich, asumió el compromiso de concluir la obra el año pasado y el Director General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires, Alejandro Finocchiaro también prometió su terminación. No obstante, la construcción volvió a frenarse y sigue paralizada.



El Intendente de San Fernando, Luis Andreotti, pidió la finalización de la obra antes del inicio del ciclo lectivo en marzo. “Es una preocupación muy grande, estamos a sólo dos meses de comenzar las clases. Por esta obra ya pasaron dos gobernadores y dos presidentes, con promesas de terminarla, pero no se hizo cargo nadie”, afirmó el Jefe Comunal.



“En enero de 2016 tuvimos la visita del Ministro de Educación de la Nación (Esteban Bullrich) y a mitad de año del Director General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires (Alejandro Finocchiaro), y a su vez, los dos, nos dijeron que iban a terminarla”, continuó Andreotti.



Observó luego: “Acá los chicos no van a poder empezar las clases. O van a poder venir sólo dos o tres veces por semana, como vienen haciendo hasta ahora”. “¿Los funcionarios, ministros y directores que están a cargo de esto también mandan a sus hijos al colegio dos veces por semana?”, se preguntó.



Mariel González, Presidente del Consejo Escolar de San Fernando, explicó que “el año pasado se pudieron normalizar medianamente las clases, pero ocurrió nuevamente un incendio y tuvimos que empezar de nuevo; terminamos el ciclo lectivo con los alumnos de la Escuela 5 cursando todos los días pero persiste el problema de los estudiantes de la ES N° 19 quienes al día de hoy siguen sin un lugar para cursar durante el 2017”.



“Hoy están en la calle y no tenemos una respuesta concreta de las autoridades a cargo de la obra, y la situación es muy complicada. Esta obra es una licitación de la Unidad Ejecutora de Provincia, y desconocemos los motivos por la dilación, ya estamos preparándonos para un no inicio del ciclo lectivo”, dijo.



Por otro lado, señaló: “La Provincia gira fondos al Consejo Escolar para lo que se denominan ‘riesgos de inicio', que son los arreglos en los establecimientos que por temas grave no pueden arrancar las clases. Sin embargo, lo que se recibió es irrisorio, son apenas 600 mil pesos para solucionar problemáticas que tienen años en muchas escuelas. La mayoría tiene techos que necesitan refacciones, o tenemos 30 escuelas de islas con sus muelles colapsados”.



Durante el verano, el Municipio está haciendo totalmente a nuevo la Primaria N°28 y la Secundaria N°20 del barrio San Jorge, un trabajo de gran envergadura que demanda la inversión de 15 millones de pesos, surgidos de fondos vecinales en lugar de la administración provincial o nacional.



Andreotti concluyó: “Este año, todos hablan de comenzar obras en marzo para terminarlas en la época de la elección. Yo les digo que los chicos tienen que tener su escuela ahora. Queremos que cumplan la Provincia y la Nación, porque los chicos de la Escuela N°5 están abandonados”.