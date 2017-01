El gobierno prepara la rescisión del contrato de “Fútbol para Todos”, pero de Andreis dijo que “no hay deudas”

El Gobierno firmará en los próximos días la rescisión oficial del contrato de “Fútbol para Todos” que tiene con la AFA, pero el secretario general de la Presidencia, Fernando De Andreis, negó hoy que el Estado acumule deudas con ese programa.

“El programa termina, ya lo hemos anunciado. Esto arranca con un pedido de rescisión del 95 por ciento de los clubes que nos hicieron llegar por agosto o julio, lo evaluamos, lo analizamos con nuestros abogados y le transmitimos a los clubes, a la ciudadanía y a la AFA que aceptábamos el pedido de rescisión y nos pusimos a trabajar en un contrato que se estaría firmando en los próximos días”, sostuvo De Andreis.



Durante un acto junto al Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, De Andreis indicó que el Estado nacional no tiene “absolutamente ninguna deuda con el programa Fútbol para Todos”.



“Al 31 de diciembre tiene cancelado absolutamente todos los pagos acordados para le año pasado”, sostuvo De Andreis.



Desde hace meses los clubes le reclaman al Gobierno una indemnización por la rescisión del programa, que deja a la AFA sin ningún respaldo a la hora de las transmisiones de los partidos de Primera División.



Sin embargo, desde el Gobierno hacen valer la carta que a mitad del año pasado enviaron los clubes pidiendo terminar la relación, aunque luego éstos dieron marcha atrás y dijeron que no tenía “validez jurídica”.



De Andreis aseguró que “hay ofertas para transmitir” los partidos e incluso le mandó un mensaje a la dirigencia del fútbol al sostener que “no debiera ser difícil llegar a un acuerdo con una empresa”.



También el funcionario pidió ir a un “fair play financiero y deportivo entre todos” y se pronunció por “aggiornar un estatuto que se ha desvirtuado en los últimos años de una manera escandalosa y que también lo está pidiendo la FIFA”.



Los clubes del ascenso están reclamando el dinero que, dicen, les adeuda el Estado, habida cuenta que lo necesitan para poder hacer frente a las innumerables deudas que los aquejan y que les complica el arranque de los torneos.



Incluso señalaron que de no recibir el dinero, las categorías de ascenso corren el riesgo de no comenzar sus actividades.