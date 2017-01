18/01/2017 - 11:02 | Información General / Arroyo Salgado: funcionarios de Cristina Kirchner actuaron como “grupo de tareas” Herramientas: Compartir: ver más imágenes La jueza Sandra Arroyo Salgado, exmujer del fallecido fiscal Alberto Nisman, aseguró que funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner actuaron como “un verdadero grupo de tareas” tratando de evitar la investigación por las denuncias contra la ex presidente. “Desconozco si el gobierno de Cristina Kirchner ha tenido participación concreta en el hecho de la muerte, pero no se puede desconocer su rol en los días que transcurrieron entre la denuncia de Nisman y su muerte, y con posterioridad a su muerte”, manifestó Salgado.



“Muchos funcionarios del gobierno anterior y miembros del Poder Judicial actuaron como un verdadero grupo de tareas desde el rol funcional que tenían para obstaculizar el avance de la investigación de la denuncia contra la ex presidente como la de su muerte”, añadió en declaraciones a radio Mitre.



Hace dos años Nisman fue hallado sin vida en su departamento, horas antes de que se presentara ante la comisión de Legislación Penal del Congreso Nacional a aclarar el contenido de su denuncia contra la expresidenta Cristina Kirchner por un supuesto pacto de impunidad para encubrir a los sospechosos iraníes de haber perpetrado el atentado terrorista a la sede de la AMIA.



La denuncia de Nisman, reabierta semanas atrás por un fallo de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, que dejó la causa en manos del juez Ariel Lijo, involucra no solo a la exmandataria sino también al excanciller Héctor Timerman, al diputado camporista Andrés “Cuervo” Larroque, a los dirigentes Luis D'Elía y Fernando Esteche, entre otros.



En relación a la actuación del anterior gobierno nacional, Salgado aseguró que “atacaron a Nisman desde el Poder Ejecutivo, a través de las sucesivas declaraciones de la ex presidente instalando distintas hipótesis, generando incluso dudas en cuanto a su sexualidad”.



La ex exposa de Nisman cuestionó también el desempeño de ex funcionarios como Anibal Fernández, Ricardo Echegaray, Diego Bossio, Diana Conti y Carlos Kunkel.



También señaló al juez "Daniel Rafecas, tratando de sepultar junto con Nisman a su denuncia, y los jueces Eduardo Freiler y Jorge Ballestero, convalidando esta actuación".