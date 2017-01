18/01/2017 - 10:37 | Policiales / Tigre Sin registro, ni seguro y ebrio, paseaba con su auto por Don Torcuato y fue detenido Herramientas: Compartir: El Centro de Operaciones Tigre (COT) interceptó un vehículo que realizaba maniobras peligrosas. El conductor tenía 0.85 gramos de alcohol en sangre y no tenía licencia ni seguro. Quedó a disposición de la justicia junto a sus acompañantes y el automóvil fue secuestrado.

www.elcomercioonline.com.ar El Centro de Operaciones Tigre detuvo a un sujeto y sus acompañantes que fueron captados por las cámaras de seguridad cuando circulaban en un vehículo de forma peligrosa en localidad de Don Torcuato. Una vez interceptados, se realizó el control de alcoholemia al conductor, el cual indicó que tenía 0.85 gramos de alcohol en sangre. Sumado a eso, no tenía registro de conducir ni seguro, por lo que quedó a disposición de la justicia junto a los demás tripulantes.



Todo ocurrió en la intersección de la Ruta 202 y Quintanilla, cuando el sistema de monitoreo captó un Volkswagen Escarabajo color negro que realizaba maniobras imprudentes. De inmediato se alerta a los agentes del COT y del Comando de Patrulla (CP) para que lo intercepten e identifiquen a sus tripulantes.



El vehículo continuaba circulando de manera extraña y con las luces apagadas, cuando los efectivos policiales arribaron a la zona y dieron la voz de alto. Del rodado descendieron tres individuos, y al realizar el test de alcoholemia al conductor, arrojó que tenía 0.85 gramos de alcohol en sangre.



Además, no contaba con licencia de conducir ni seguro del vehículo, por lo que él y sus acompañantes fueron trasladados a la dependencia de jurisdicción para ser puestos a disposición de la justicia. El Escarabajo fue secuestrado. Volver