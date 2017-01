17/01/2017 - 23:27 | Zonales / San Fernando San Fernando brinda recomendaciones para prevenir la aparición de alacranes Herramientas: Compartir: ver más imágenes La Dirección de Zoonosis del Municipio informó cómo evitar la presencia de este animal y qué hacer ante su picadura. Si bien no es habitual ver a estas criaturas en la zona norte, se conoció públicamente un caso reciente en la Ciudad de Buenos Aires.

El Municipio de San Fernando se suma a difundir qué hacer en caso de encontrarse con un alacrán, un arácnido venenoso cuyo ataque puede traer complicaciones severas en la salud de quien lo reciba, incluso mortales. Un niño que fue picado recientemente en la Capital Federal alertó sobre la aparición de estos animales también conocidos como escorpiones.



El Director General de Zoonosis, Dr. Hernán Zubizarreta, explicó que “la gravedad de la lesión depende del tamaño corporal de la persona atacada. No es lo mismo que sea picado un niño de poco peso que una persona adulta”.



“Si bien los alacranes prefieren un clima seco, se han adaptado perfectamente a la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores”, explicó el veterinario y agregó: “Se alimentan de insectos, por eso hay que hacer fumigaciones periódicas en las casas”.



En caso de un accidente con un escorpión, la primera medida a tomar es lavar la zona de la picadura con agua fría, aplicar hielo y dirigirse al centro de salud más cercano lo más rápido que sea posible. Es conveniente capturar al animal para su identificación, siempre que esto no demore la consulta al médico ni exponga a nuevas picaduras.



No hay que aplicar torniquetes ni vendas, ni se debe intentar succionar el veneno, hacer cortes, aplicar alcohol o remedios caseros.

Zubizarreta advirtió por último: “El Municipio, al igual que otras comunas, se ocupa de fumigar, desratizar y controlar plagas en espacios públicos, pero no puede hacerlo dentro de propiedades privadas. Ese trabajo lo debe contratar cada vecino para mantener las condiciones de higiene de su vivienda”.



(*) Para más información, consultar a la Dirección General de Zoonosis, ubicada en Malvinas Argentinas 3100 o al teléfono 4580-5732