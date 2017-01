Los pilotos denuncian que el gobierno quiere “vaciar Aerolíneas Argentinas” por “intereses de funcionarios”

El secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, Pablo Biró, denunció hoy que el Gobierno está buscando “vaciar de recursos” a Aerolíneas Argentinas para beneficiar “intereses particulares de funcionarios”.

Biró le apuntó directamente a Gustavo Lopetegui, uno de los vicejefes de Gabinete y ex CEO de LAN Argentinas, quien tiene bajo su ala de acción a los ministerios del Interior, Energía y Minería, Hacienda y Transporte.



“Lo vengo expresando hace mucho tiempo: tenemos la sospecha de que hay intenciones de vaciar de recursos a Aerolíneas Argentinas en favor de trasnacionales y capitales privados por intereses particulares o de algunos funcionarios públicos”, dijo Biró.



Y señaló que desde que asumió el nuevo Gobierno con la injerencia de Lopetegui en un puesto relevante, la política aerocomercial “ha perjudicado a Aerolíneas Argentinas, Austral y LAN Argentina, que es una subsidiaria del holding internacional”.



El dirigente sindical dijo que LATAM, grupo para el que trabajó Lopetegui hasta el día antes de asumir como funcionario, ha sido beneficiado por muchísimas medidas, pero no así a la subsidiaria argentina que emplea mano de obra local.



Según Biró, el Gobierno benefició a LATAM a través de las subsidiarias del grupo en Chile, Perú, Ecuador y Colombia que ganaron espacios para volar en Argentina, lo que torna “innecesario” beneficiar a la subsidiaria local.



El sindicalista agregó que el Gobierno ha iniciado un camino hacia una política de “cielos abiertos” con memorandos de entendimientos con otros países que no están cumpliendo la reciprocidad.



Ante esa situación, según denunció Biró en declaraciones a Radio El Mundo, se está ejecutando un fuerte recorte presupuestario en Aerolíneas Argentinas, que requirió 400 millones de dólares para 2017 y le asignaron sólo 167 millones.



“Sospechamos que nos van a empujar a conflictos laborales. Con la excusa de los cambios de modalidad laboral para generar conflictividad y atacar la imagen de Aerolíneas y Austral que desde que se estatizaron mejoraron muchísimo”, dijo Biró.



Reconoció Biró que Aerolíneas cortó rutas a Trelew y a Rosario y cerró algunas oficinas de ventas de pasajes, pero aclaró que eso podría ser una decisión comercial de tipo temporal, dado que así es el negocio aerocomercial en cualquier parte.



“Un día vinieron del Gobierno y dijeron que tenían el ok del presidente Mauricio Macri para hacer un acuerdo de código compartido con Aerolíneas Argentinas, lo que iba a significar que Avianca iba a ser un parásito de la firma de bandera”, aseveró.



Y añadió: “Isela Costantini se negó a eso y terminó como terminó (despedida por el Gobierno). Nosotros lo denunciamos y tuvieron que cambiar la modalidad. Entonces, Avianca anunció que iba a volar desde Córdoba”.