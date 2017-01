Para Jorge Macri, Massa quiere competir con el presidente y por eso toma “decisiones equivocadas”

El intendente de Vicente López, Jorge Macri, aseguró que el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, mantiene una actitud “de competencia” con el presidente Mauricio Macri, lo que lo lleva a tomar “decisiones equivocadas”.



“En el Congreso nacional Massa siente que compite con Mauricio (Macri). Hay una actitud de competencia que muchas veces lleva a que tome decisiones equivocadas”, manifestó Jorge Macri.



“El proyecto de Ganancias fue una clara demostración de Sergio equivocándose. Se armó en el recinto, en un toma y daca de artículos y terminó siendo inviable. Fue uno de los momentos en los que Sergio demostró que sus ganas de competir con Mauricio le hicieron perder el Norte”, añadió.



En declaraciones publicadas hoy por un matutino porteño, el intendente de Vicente López aseguró mantener una buena relación con Sergio Massa aunque no lo consideró como un amigo y destacó que mantienen “visiones distintas”.



“Creo que Sergio se debate entre actitudes muy responsables y otras que no lo son. Es él quien no termina de definir dónde se ubica, no es un problema de los que lo describimos”, expresó.



“A veces se come el microclima del Congreso, de la tribuna, y eso lo desdibuja de cara a la gente. Pero esa es mi lectura, seguramente él tendrá otra”, agregó.



Respecto a las elecciones legislativas de este año, Jorge Macri consideró que las candidaturas no serán “cerradas muy temprano como dicen Mauricio (Macri) y (la gobernador de Buenos Aires) María Eugenia (Vidal)”.



“Será candidato quien mejor represente al espacio y quien ellos dos consideren que pueden hacer bien el trabajo”, señaló.