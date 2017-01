Sergio Massa insistió en extraordinarias para discutir imputabilidad de menores e “infraestructura de inclusión”

El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, volvió a reclamar que el Gobierno convoque a sesiones extraordinarias del Congreso para el tratamiento de temas como la modificación de la edad de imputabilidad en menores y “una infraestructura de inclusión”.



“Aspiramos a que en febrero se convoque a sesiones extraordinarias, para que se pueda discutir con seriedad y con responsabilidad, entiendo que la Argentina tiene que tener en el presupuesto coas que hoy no tiene”, aseguró Massa.



“El presupuesto nacional hoy no tiene construcción de cárceles, no tiene construcción de institutos de menores, no tiene equipos psicológicos para trabajar los temas de prevención de adicciones”, añadió durante una recorrida por la localidad balanearia de Miramar.



El líder del Frente Renovador participó de la inauguración de obras y posteriormente participó de un concierto gratuito junto a su esposa Malena Galmarini y al intendente del Partido de General Alvarado, Germán Di Cesare.



“La Argentina necesita pensar cómo saca a los chicos de la esquina, de la calle, de la droga, y eso se logra con escuelas y polideportivos, con profesores que le enseñen a compartir y a competir en el deporte”, señaló Massa.



“Necesitamos maestros que tengan las herramientas y los salarios que les permitan trabajar en la contención y en la formación de Los chicos para el siglo XXI”, añadió.