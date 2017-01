15/01/2017 - 16:35 | Zonales / San Fernando San Fernando trabaja contra mosquitos y “mariposas negras” y pide precauciones Herramientas: Compartir: ver más imágenes El Municipio se encuentra en plena época de fumigación contra las polillas que producen reacciones alérgicas, al igual que los mosquitos transmisores del dengue y otras enfermedades. El Director de Medio Ambiente, Gabriel Tato, compartió precauciones sencillas que se pueden tomar en cada casa para no tener estos problemas. La Secretaría de Medio Ambiente y Salud Pública de San Fernando empezó en los últimos meses de 2016, desde muy temprano, tareas de prevención de criaderos de mosquitos que transmiten virus como el dengue, zika y chikunguñya. Ahora combate también a las ‘mariposas negras' que podrían provocar dermatitis y otras consecuencias al tener contacto con ellas.



El Director General de Medio Ambiente sanfernandino, Gabriel Tato, brindó más información sobre las ‘hylesia nigrans': “Son polillas de un tamaño mayor, con alas grises y manchas naranjas en su cuerpo. Suelen verse de noche atraídas por luces o posadas en los árboles. Estos insectos sueltan pelos finos llamados ‘espículas', que producen procesos alérgicos y lesiones en la piel”.



“Durante todo el verano haremos fumigaciones y operativos de descacharreo en distintos barrios, con el objetivo de cubrir todo el distrito, espacios públicos, Polideportivos e instituciones educativas”, confirmó Tato.



Luego agregó: “Estos trabajos, que tan bien hemos realizado el año pasado, los vamos a repetir para luchar contra el mosquito del dengue y las mariposas negras. En cada fecha se proporcionará información para que los vecinos tengan a mano los consejos para realizar una correcta prevención”.



Para evitar estos problemas, el Municipio recomienda:

- No dejar ropas colgadas al aire libre durante la noche.

- Sacudir todas las prendas que hayan estado a la intemperie antes de guardarlas o vestirlas.

- Utilizar telas mosquiteras en puertas y ventanas.

- Cubrir con lonas las piletas y piscinas cuando no están en uso.



Estas precauciones se suman a las difundidas para evitar la proliferación del mosquito ‘aedes aegypti':

- Impedir que acumulen agua recipientes u objetos en desuso denominados ‘cacharros' (latas, macetas, baldes, cubiertas, etc.).

- Lavar todos los días los bebederos de mascotas y floreros.

- Usar repelentes de insectos aptos.

- Colocar telas mosquiteras en puertas y ventanas.

- Asegurar tapas de tanques.

