Stolbizer definió que si es candidata lo será “por el GEN”

La diputada Margarita Stolbizer definió hoy que, en el caso de que llegue a ser candidata para las elecciones legislativas, lo será “por el GEN y el Frente Progresista” y que “no” volverá “a ser diputada”.



“Si soy, es por el GEN y el Frente Progresista, que discutirá en abril cuál va a ser su política de alianzas. Pero no lo sé todavía”, dijo Stolbizer cuando le preguntaron si iba a ser candidata por el Frente Renovador de Sergio Massa o una alianza entre ambos.



En declaraciones a radio Con Vos, la líder del GEN también aseguró que no buscará renovar su banca en la Cámara Baja y manifestó: “No voy a volver a ser diputada, porque llevo, si bien con interrupción en el medio, cuatro mandatos en total”.



Además la diputada se diferenció hoy de su aliado, el diputado del Frente Renovador Sergio Massa, al asegurar que “no se puede creer que la inseguridad se resuelve bajando la edad de imputabilidad”.



Si bien aclaró que tiene “una coincidencia de fondo con Massa respecto de la necesidad de discutir un régimen penal juvenil”, Stolbizer recordó que “durante la campaña decía que los tres son igualitos. (Mauricio) Macri, (Sergio) Massa y (Daniel) Scioli decían lo mismo al respecto de este tema”.



“No se puede creer que el tema legal de la inseguridad se resuelve bajando la edad de imputabilidad. Los menores cometen el 5 por ciento de los delitos, y en el caso de los homicidios, menos del 5 por ciento”, sostuvo.



En declaraciones a radio Con Vos, la líder del GEN manifestó su postura con respecto a la iniciativa del Gobierno de reformar el Régimen Penal Juvenil y cuestionó a quienes ponen como prioridad bajar la edad imputabilidad de los menores.



“Se compara a la Argentina con otros países muy desarrollados, que tienen una edad más baja (de imputabilidad) que la nuestra, pero son los países que le garantizan a los chicos el acceso a todo”, comparó.



Tras asegurar que “la demagogia punitiva tiene una capacidad de permeabilidad muy importante”, Stolbizer cuestionó “qué autoridad tenemos nosotros como funcionarios para decir a qué edad tiene que ir a la cárcel un pibe cuando hemos sido incapaces después de 30 años de democracia de garantizarle una buena educación”. En referencia al debate multisectorial que inició el Gobierno esta semana, en el que incluyó a representantes políticos-partidarios y sociales, dijo que “no se puede discutir las reformas penales con las víctimas” sino que “se debe discutir desde un plano técnico y académico que tenga en cuenta lo que ocurra socialmente pero desde una perspectiva mucho más amplia”.



A su vez, la diputada definió que “no hay que ideologizar esta discusión” y declaró: “La discusión debe estar en el plano de la eficacia, de las propuestas, de las políticas. Todas estas cosas, ya se ha probado acá y en el mundo que no resultan eficaces”.