Horóscopo del sábado 14 de enero 2017

ARIES- Relativa sensación de desgano al darse cuenta de ciertas cosas que le pasan a nivel afectivo. No se desespere e intérprete esto como un motivo para tomar decisiones de cambio. Sugerencia: no paralizarnos.



TAURO- Sentirá ganas de aproximarse más a su pareja. Es como un resurgir de una distancia que su espíritu le habría demandado tener. Notará que hay progresos en su parte económica. Sugerencia: respetar nuestros tiempos no sólo por nosotros.



GEMINIS- La alternativa que se le presenta en el plano afectivo es como para pensarla y aceptarla. Debemos tomar conciencia que es parte del amor renunciar a ciertas cosas. Sugerencia: jugarse.



CANCER- Casi inevitablemente deberá tomar una decisión que afecta sus intereses primarios en el plano económico. Hay gastos que surgen y que no podemos evitar asumirlos. Sugerencia: darle el valor que merece cada cosa.



LEO- Logra un encuentro con esa persona que le interesa mucho. No ponga en riesgo sus emociones cuando usted sabe que lo que siente es mucho más fuerte que la otra parte. Sugerencia: querer pero no lastimarse.



VIRGO- La exagerada concepción de ciertas cosas no le permiten poder distenderse. Quizás deba considerar otra forma de encarar la vida para no sufrir. Noticia que llega positiva. Sugerencia: no encerrarse.



LIBRA- Notará que lo necesitan en su lugar de trabajo. Esta sería la posibilidad de reclamar lo que le corresponde. No se detenga y explique las razones, será escuchado. Sugerencia: saber que la lucha parte de uno mismo.



ESCORPIO- La inquietud por su crecimiento económico es parte de la realidad de todos. Trate de mirar a su alrededor y reconocer que su situación no es desesperante. Alegría compartida. Sugerencia: dejar pasar las cosas que nos lastiman.



SAGITARIO- No debería enfrentarse a esa persona que comparte su rutina. Trate de buscar la forma de conciliar por el bien de todos. La expectativa afectiva tiene que ver con su tranquilidad también. Sugerencia: no ofuscarse.



CAPRICORNIO- Alegría en el hogar. Llega algo que tranquiliza a todos. Su cansancio psicofísico tiene que ver con la manera de recibir las cosas que vive cotidianamente. Reconocimiento. Sugerencia: buscar la simpleza.



ACUARIO- Carrera contra el tiempo para poder finalizar con ciertos compromisos tomados para esta jornada. No sienta que la persona que tiene al lado no lo valora, vea su parte para poder comprender esa relación. Sugerencia: recordar que las cosas se hacen de a dos en una pareja.



PISCIS- Sentirá que logra la comunión deseada con su pareja. Lo que realmente le importa en su relación afectiva estaría condensado en esa persona, no tema vivir sin miedos. Sugerencia: la plenitud y el agradecimiento a la vida.