Homenaje a ex Combatientes en la Plaza de las Américas de Villa Martelli

En el marco del programa ViviArte, La Secretaria de Cultura junto al Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas de Vicente López realizaron un nuevo mural en la plaza de la estación Padilla en Villa Martelli.

Esta intervención fue creada por la artística Mabel Vicentef y tiene como objetivo homenajear a los caídos en guerra y a los ex combatientes en un lugar público, donde gran parte de los vecinos de la zona transcurren durante el día.



La Secretaria de Cultura del Municipio, Dolores Guzmán, reconoció que “Es un alegría inmensa para nosotros que los ex combatientes de Malvinas hayan aceptado nuestra propuesta para trabajar juntos y poder realizar este mural en honor a los caídos”. También, destacó que “Es lindo que los vecinos o la gente que se baje de la estación pueda ver y sentir esta obra”.



A su vez, el ex Combatiente de Malvinas, Luis Quinteros, dijo “Estamos muy contentos con esta iniciativa, acá se refleja la causa de Malvinas. En Vicente López hemos coronado en abril del 2015 en el paseo de la costa un monumento de los más bonitos de todo el país” y añadió “hay que destacar que nos dieron totalmente libertad en el aporte de ideas, después el diseño está en manos del artista”.



“Para mí fue muy importante haber hecho este mural y juntarnos con los ex Combatientes para el armado de la pintura fue un honor. Además, tuve que ponerme a leer mucho para estar en cada detalle y cada color” detalló la artista Mabel Vicentef.



En total se hicieron más de 35 metros de arte en la plaza de la Estación Padilla, ubicada en Gral. Lavalle y Agustín Álvarez.