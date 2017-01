Argentina volverá al Monumental para recibir a Chile por las eliminatorias

La Selección argentina volverá a ser local en el estadio “Antonio Vespucio Liberti” del barrio porteño de Núñez, hogar de River, cuando reciba a Chile por la fecha 13 de las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Rusia 2018.

Así lo confirmaron a NA fuentes de la Comisión Normalizadora de la Asociación del Fútbol Argentino, que lo hará oficial en las próximas horas, pero que ya avisó a su personal que prepare todo lo necesario para la organización en River.



El vínculo entre el estadio de River y la Selección argentina es fuerte, porque allí fue donde se levantó la Copa del Mundo por primera vez en la historia y también por un invicto oficial que permaneció en pie durante nada menos que 22 años, sin dejar de lado las comodidades y facilidades logísticas que posee.



Así quedarán atrás las especulaciones respecto a una posible “mudanza” al estadio La Bombonera de Boca Juniors, luego de haber jugado durante 2016 en el interior del país.



La chance se manejó seriamente para que Argentina sea local contra Chile el jueves 23 de marzo en la cancha de Boca, más aún luego del supuesto pedido de los jugadores albicelestes en ese sentido.



Fue un carrusel de enredos alrededor del próximo partido de la Argentina: las idas y vueltas del entrenador Edgardo Bauza, el vacío dirigencial y el deseo del plantel de no sumar más horas de vuelo rumbo al interior.



Lo que quedó en claro es que alguien mintió en este camino sinuoso por los miedos y urgencias de una Selección que marcha con preocupación en las Eliminatorias sudamericanas.



Todo comenzó el viernes 14 de octubre, en “La Última Palabra”, el programa de Fernando Niembro, en Fox, donde Bauza, primer invitado en la reposición del ciclo, instaló el tema: “Al jugador le encanta jugar en Buenos Aires. La Bombonera es un escenario que ejerce presión y, hablando con los jugadores, es un escenario que les gusta”.



Tres días antes, la Selección había perdido 1-0 ante Paraguay en Córdoba, y en la intimidad del plantel nació la idea de abandonar el interior del país, una decisión que a principios de año, todavía con Gerardo Martino como entrenador, había alentado el propio grupo.



La Argentina volvió a perder en noviembre, ahora con Brasil en Belo Horizonte, y cinco días después cerró el año con una goleada reparadora -para al menos seguir en puesto de repechaje- ante Colombia, en San Juan, en un partido que por compromisos políticos asumidos, no podía deshacerse.



Pero el equipo, además de comunicar aquella noche en San Juan su silenzio stampa con los medios, se plantó: en 2017 no habría más viajes al interior.



Cronología de los cruces

. “Recibí un pedido, tanto del técnico Edgardo Bauza como de los jugadores, de jugar en la Bombonera. En el cúmulo de situaciones que están atravesando, los jugadores y el cuerpo técnico decidieron que la cancha más óptima es la de Boca.



Nosotros no decidimos esto, a mí me da lo mismo. En River tendríamos una ganancia superior, sin embargo, eso es secundario ante la magnitud de complacer al grupo. Me lo dijo Bauza, que es el interlocutor de los jugadores”, reconoció Armando Pérez, presidente de la Comisión Regularizadora, el 18 de noviembre.



Pero el 21 de noviembre explotó el desconcierto cuando Bauza lanzó en una charla con alumnos de periodismo en el Paseo La Plaza porteño: “Es mentira que los jugadores o yo hayamos pedido jugar en la Bombonera, no sé de dónde salió eso, que es una mentira total”.



¿Entonces? Javier Mascherano, el 24 de diciembre, rompiendo la veda impuesta por ellos mismos, apoyó el cambio de posición de Bauza y desmintió a Armando Pérez al participar de un evento en Chile: “La verdad, no es algo que haya surgido de nosotros jugar en la Bombonera. No fue nada de los jugadores”.



Y si faltaba algo, fue la reaparición de Bauza, el 4 de enero pasado, para desmentir a Mascherano y así mismo: “Me manifestaron los jugadores que querían jugar en cancha de Boca y yo se lo trasladé a los dirigentes. Es probable que juguemos en la Bombonera; representa otro ambiente”.



Lo cierto es que la AFA ganaría más dinero en River que si la Selección juega en La Bombonera, por una cuestión de capacidad.



El “Monumental” cuenta con aproximadamente 62 mil lugares, mientras que La Bombonera tiene espacio para albergar a 49.500 personas.



El último encuentro de la albiceleste en Núñez fue el 15 de noviembre de 2015 en el 1-1 ante Brasil y se oficializará en las próximas horas.