13/01/2017 - 11:18 | Zonales / Tigre Con una fiesta multitudinaria, abrieron las Colonias de Tigre Herramientas: Compartir: ver más imágenes Más de 20 mil personas colmaron el estadio Pipa, donde los chicos que participan de las Colonias de verano en los 17 polideportivos municipales, desfilaron y realizaron coreografías. El cierre musical estuvo a cargo del grupo La Mosca. ver video

El Municipio de Tigre llevó adelante la clásica Fiesta de las Colonias, donde más de 20 mil personas, entre niños, jóvenes y adultos, colmaron el estadio Pipa para disfrutar de shows artísticos, coreográficos y musicales, en un multitudinario y colorido evento que marcó el inicio de la temporada 2017 en los 17 polideportivos del distrito. La apertura contó con la presencia del intendente Julio Zamora y el diputado nacional Sergio Massa. En el cierre, el grupo La Mosca brindó un show para que la noche fuera una fiesta memorable.







Luego de saludar sobre un escenario en formato 360 montado en el centro del predio, Zamora compartió unas palabras: “Tigre es un ejemplo en materia de oferta deportiva y ello se debe a que incrementamos la presencia en todos los rincones del distrito. Tenemos con cada vecino el compromiso de seguir creciendo y de generar más espacios de contención y esparcimiento para nuestros vecinos”.



El jefe comunal también agradeció el trabajo de Sergio Massa durante su gestión como intendente: “Sergio tuvo el empuje de seguir haciendo polideportivos en el municipio, pudimos pasar de 7 a 17. Los profesores, médicos, guardavidas y ayudantes, hacen posible el desarrollo de actividades sanas y recreativas para los chicos”, concluyó el jefe comunal.







En esta edición de las Colonias se inscribieron más de 13.000 personas, entre niños y adultos mayores, que durante todo el verano desarrollarán numerosas actividades recreativas y deportivas, asistidos por un grupo de más de 900 profesionales.



Por su parte, el diputado nacional Sergio Massa afirmó: “Tenemos que decir gracias, un gracias gigante a cada papá, mamá, tío o abuelo que elige llevar a los chicos a la colonia. Cada pibe que está en la esquina es un chico en riesgo y cada pibe que va al polideportivo es un chico que incluimos. Con el deporte los tenemos lejos de la calle y la droga, y los estamos incluyendo para el futuro. Nuestro compromiso es con los que menos tienen, con muchas familias que quizás este año no se pueden ir de vacaciones y encuentran en las colonias una opción para recrearse y descansar”.







De la fiesta participaron los chicos y adultos mayores que asisten a las Colonias de verano en los 17 polideportivos de Tigre: primero desfilaron en un enorme despliegue coreográfico con banderas. Luego fue el momento de la presentación del Circo de las Artes y la proyección de un video alusivo que describió y mostró imágenes de cada uno de los centros deportivos. Finalmente los más pequeños realizaron un esquema de gorros, que fue coronado con un aplauso de los familiares ubicados en las tribunas.



Para el cierre, el grupo la Mosca apareció en escena con todo su repertorio musical y algunos clásicos populares versionados, en un emotivo final que contó además con un espectacular show de láser de vanguardia.







En tanto que Adrián Gastaldi, director ejecutivo de la Agencia de Deportes, señaló: “Esta es la fiesta que celebra la unión de la familia y el deporte, donde además agradecemos el compromiso de los profesores por su ardua labor de todos los días”.



Las actividades que se desarrollan en los polideportivos municipales están destinadas a jóvenes de entre 4 a 12 años, así como también a adultos mayores, en turno mañana y tarde. Quince centros deportivos cuentan con pileta semiolímpica climatizada y un equipo profesional de más de 30 médicos y 45 guardavidas de excelente calidad, lo que permite una práctica deportiva completamente segura. En el Club Ecosol, que funciona como el polideportivo para la tercera edad, se realiza una colonia para los abuelos y abuelas del municipio.







Cabe agregar que durante todo el verano, por medio de la Subsecretaría de Educación, se continuará con el Programa de Apoyo Escolar a los chicos que participan de las Colonias.



Los polideportivos que formaron parte de la Fiesta de las Colonias fueron: General Belgrano, Almirante Brown, Dique Luján, 3° Edad Ecosol, El Zorzal, General M. Güemes, General Pacheco, Ricardo Gutiérrez, Ricardo Rojas, Rincón, General San Martín, Domingo F. Sarmiento, Islas, Mariano Moreno, Juan C. Zabala, Ottorino Zanón, Delfo Cabrera y Programa de Deporte Especial.



www.elcomercioonline.com.ar Luego de saludar sobre un escenario en formato 360 montado en el centro del predio, Zamora compartió unas palabras: “Tigre es un ejemplo en materia de oferta deportiva y ello se debe a que incrementamos la presencia en todos los rincones del distrito. Tenemos con cada vecino el compromiso de seguir creciendo y de generar más espacios de contención y esparcimiento para nuestros vecinos”.El jefe comunal también agradeció el trabajo de Sergio Massa durante su gestión como intendente: “Sergio tuvo el empuje de seguir haciendo polideportivos en el municipio, pudimos pasar de 7 a 17. Los profesores, médicos, guardavidas y ayudantes, hacen posible el desarrollo de actividades sanas y recreativas para los chicos”, concluyó el jefe comunal.En esta edición de las Colonias se inscribieron más de 13.000 personas, entre niños y adultos mayores, que durante todo el verano desarrollarán numerosas actividades recreativas y deportivas, asistidos por un grupo de más de 900 profesionales.Por su parte, el diputado nacional Sergio Massa afirmó: “Tenemos que decir gracias, un gracias gigante a cada papá, mamá, tío o abuelo que elige llevar a los chicos a la colonia. Cada pibe que está en la esquina es un chico en riesgo y cada pibe que va al polideportivo es un chico que incluimos. Con el deporte los tenemos lejos de la calle y la droga, y los estamos incluyendo para el futuro. Nuestro compromiso es con los que menos tienen, con muchas familias que quizás este año no se pueden ir de vacaciones y encuentran en las colonias una opción para recrearse y descansar”.De la fiesta participaron los chicos y adultos mayores que asisten a las Colonias de verano en los 17 polideportivos de Tigre: primero desfilaron en un enorme despliegue coreográfico con banderas. Luego fue el momento de la presentación del Circo de las Artes y la proyección de un video alusivo que describió y mostró imágenes de cada uno de los centros deportivos. Finalmente los más pequeños realizaron un esquema de gorros, que fue coronado con un aplauso de los familiares ubicados en las tribunas.Para el cierre, el grupo la Mosca apareció en escena con todo su repertorio musical y algunos clásicos populares versionados, en un emotivo final que contó además con un espectacular show de láser de vanguardia.En tanto que Adrián Gastaldi, director ejecutivo de la Agencia de Deportes, señaló: “Esta es la fiesta que celebra la unión de la familia y el deporte, donde además agradecemos el compromiso de los profesores por su ardua labor de todos los días”.Las actividades que se desarrollan en los polideportivos municipales están destinadas a jóvenes de entre 4 a 12 años, así como también a adultos mayores, en turno mañana y tarde. Quince centros deportivos cuentan con pileta semiolímpica climatizada y un equipo profesional de más de 30 médicos y 45 guardavidas de excelente calidad, lo que permite una práctica deportiva completamente segura. En el Club Ecosol, que funciona como el polideportivo para la tercera edad, se realiza una colonia para los abuelos y abuelas del municipio.Cabe agregar que durante todo el verano, por medio de la Subsecretaría de Educación, se continuará con el Programa de Apoyo Escolar a los chicos que participan de las Colonias.Los polideportivos que formaron parte de la Fiesta de las Colonias fueron: General Belgrano, Almirante Brown, Dique Luján, 3° Edad Ecosol, El Zorzal, General M. Güemes, General Pacheco, Ricardo Gutiérrez, Ricardo Rojas, Rincón, General San Martín, Domingo F. Sarmiento, Islas, Mariano Moreno, Juan C. Zabala, Ottorino Zanón, Delfo Cabrera y Programa de Deporte Especial. Volver