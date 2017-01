Horóscopo del viernes 13 de enero de 2017

ARIES- Jornada de recapacitación a nivel familiar. Se prestará más abiertamente a mantener diálogos importantes con los suyos en los que dirá cosas que le cuesta decir. Sugerencia: la sinceridad y la entrega a las personas que amamos.



TAURO- No se impaciente si no llegan noticias que esperaba. El problema laboral por el que está pasando es provisorio. Una esperada cita le levantará el ánimo. Liberación de una culpa. Sugerencia: saber esperar.



GEMINIS- No postergue esa conversación que quedó pendiente con su pareja. Las cosas son más leves de lo que usted imagina. Debería aprender a ceder en el momento que siente hacerlo. Sugerencia: primar los buenos sentimientos antes que una actitud egoísta.



CANCER- Lo que supera en esta jornada es una mala relación que tenía con una persona cercana a usted. El sentimiento de alivio que tendrá a partir de una noticia laboral será grande. Sugerencia: la recompensa de una buena espera.



LEO- Estaría a punto de concretar algo que hace tiempo que está esperando. No se sugestione por cosas que escucha. Debería comenzar a pensar un poco más

positivamente. Sugerencia: la simpleza.



VIRGO- La importancia de su relación de pareja la verá a partir de una sensación de pérdida por una discusión que se genera. No tema buscar en el otro lo que

espera, tenga fe en sus derechos. Sugerencia: buscar ser amado con todas las letras.



LIBRA- Los acontecimientos de esta jornada los debería manejar desde la prudencia. No comente cosas de más porque podría ser mal interpretado. Noticia en el amor. Sugerencia: no pensemos que siempre somos comprendidos.



ESCORPIO- Una importante decisión tomaría a nivel familiar. Las cosas que lo cansaban en otro momento a nivel emocional llega a verlas desde otro punto de vista. Sugerencia: la evolución constante.



SAGITARIO- La sensación de libertad que desea sentir podría sentirla viviendo aún lo que vive en este momento. No se desespere si no le contestan lo que está esperando con respecto a sus finanzas. Sugerencia: la libertad es el primer don que tenemos.



CAPRICORNIO- Si concurre a ese encuentro afectivo, debería estar preparado para no reprimir lo que sienta. Una clara sensación de alivio por noticia que llega a su familia. Sugerencia: ser desde adentro.



ACUARIO- Conquista afectiva gracias a su espontaneidad y simpatía. Trate, de todas maneras, de prestar atención al otro un poco más de lo habitual. Semejanza que lo impacta. Sugerencia: pensar en el otro como en nosotros mismos.



PISCIS- La realidad de ciertas personas que lo rodean no es la misma que la suya. Trate de manejarse con prudencia para no herir susceptibilidades. Posible negocio que llega. Sugerencia: abrir las puertas de nuestra comprensión.