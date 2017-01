12/01/2017 - 20:58 | Deportes / El sub 20 viaja a Ecuador con “responsabilidad” de clasificar al mundial, admitió Úbeda Herramientas: Compartir: El entrenador de la Selección argentina Sub 20, Claudio Úbeda, admitió hoy que el conjunto albiceleste llega con “responsabilidad” de conseguir un cupo al Mundial de Corea del Sur “por historia”, antes de viajar este viernes a Ecuador, donde se celebrará el Sudamericano de la categoría. En conferencia de prensa, luego del entrenamiento vespertino en el predio “Julio Humberto Grondona” de Ezeiza, Úbeda, además, confirmó que el mediocampista Santiago Ascacíbar será el capitán de la Selección juvenil, por su personalidad y por ser un “líder natural”.



“Hay un clima muy bueno entre los jugadores. Vamos 52 o 53 entrenamientos y creo que nos sirvió para conocernos bien entre todos, ganar el tiempo perdido y vamos a estar en las mejores condiciones para afrontar el desafío”, sostuvo el exentrenador de Racing.



El Sudamericano entrega cuatro plazas al Mundial de Corea del Sur -20 de mayo al 11 de junio- y Argentina, según su entrenador, “tiene la responsabilidad de tener protagonismo en este tipo de torneos, por historia, por lo que representa la Selección y por la manera de vivir y sentir el fútbol” que tiene el país.



“Seguramente tenemos esa responsabilidad, en los últimos Sudamericanos, las Selecciones se fueron equilibrando y equiparando, eso hace que este tipo de torneos sean realmente competitivos, tenemos un objetivo y una meta muy clara y directa que es la que nos ponga dentro de los cuatro cupos para el Mundial de Corea”, se ilusionó.



Úbeda, también, pidió a sus jugadores abstraerse de la situación institucional y económica de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), para ayudar con lo deportivo a lograr un orden.



“Desde el primer día que empezamos a entrenar hablamos con los chicos de no salirnos del foco del Sudamericano, si empezamos a mirar alrededor nuestro seguramente vamos a ver que pasan cosas fuera de la estructura del predio de entrenamiento.



Acá las condiciones de trabajo son las ideales para desarrollar lo que nosotros queremos”, indicó Úbeda.



“Lo único que hacemos es venir, entrenar, concentrarnos y focalizarnos en el objetivo. Ojalá podamos ayudar con nuestro granito de arena, dar una buena imagen para que en algún momento esto se solucione”, completó.

