El programa “Movete Buenos Aires” pasó por San Isidro

Un centenar de abuelos disfrutaron de la propuesta, realizada por el Instituto de Previsión Social Bonaerense, que se llevó a cabo en Puerto Libre. El intendente Gustavo Posse y el presidente de la entidad organizadora, Christian Gribaudo, estuvieron presentes.

En una tarde soleada e ideal para hacer actividades recreativas al aire libre, en el Predio Puerto Libre de San Isidro se realizó una nueva edición del programa “Movete Buenos Aires”, organizado por el Instituto de Previsión Social Bonaerense (IPS).



Un centenar de abuelos disfrutaron de la propuesta, que contó con una clase de Zumba para Adultos Mayores brindada por la profesora de aeróbics, actriz y conductora Verónica Varano.



El intendente Gustavo Posse asistió al evento junto al presidente del IPS, Christian Gribaudo, y afirmó: “Es muy buena la labor que lleva adelante el IPS ya que tiene variadas iniciativas sociales, no se toma vacaciones y abarca todos los distritos de la Provincia”.



Y remarcó: “La actividad física tanto como bailar, cantar y otras propuestas vinculadas a la cultura siempre ayudan a mejorar la calidad de vida, sin importar la edad. Por eso, acá durante todo el año funciona el programa municipal de Juventud Prolongada”.



A su lado, Gribaudo explicó que el IPS tiene como objetivo orientar la política de previsión social en todo Buenos Aires. También, asesora a los poderes públicos en el trabajo social y en la adopción de medidas tendientes a su perfeccionamiento.



“La Provincia y los municipios conformamos un gran equipo, más allá del color político. Hoy estamos acá en San Isidro, en un predio modelo a replicar en todo Buenos Aires porque acá los adultos mayores realmente se divierten y capacitan”, enfatizó Gribaudo.



Además de Posse y Gribaudo, la subsecretaria de Niñez, Familia y Comunidad del Municipio, Fernanda Giordani, y el concejal Rodrigo Seguín también observaron la clase y dialogaron con los vecinos.



Minutos antes de comenzar la clase, Varano comentó: “La idea con esto es integrar a todo el mundo y bailar mucho para sentirnos bien. Me parece excelente que se organicen iniciativas como esta”.



Mientras bailaba al ritmo de Ricky Martin, Mirta Mercado, de San Isidro, aseguró: “Nosotros ya estamos acostumbrados a hacer zumba porque en Puerto Libre tenemos clases constantemente. Igual me encanta que la propuesta esté en todas las zonas”.



Su amiga, Perla Nicovit, que desde hace 20 años concurre a Puerto Libre, resaltó: “Este lugar es mi terapia. Juego al burako, me meto en la pileta, bailo y canto. No se puede pedir más nada”.



“Vengo cada vez que puedo. Hago muchísimas actividades y me siento parte de una gran familia. No hay lugar más lindo que Puerto Libre y estoy orgullosa de que tengamos un predio como éste”, concluyó Aldira Giro, de San Isidro.