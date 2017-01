12/01/2017 - 20:23 | Deportes / LA AFA anunció los 14 clubes que no pueden habilitar refuerzos por sus deudas, entre ellos San Lorenzo e Independiente Herramientas: Compartir: ver más imágenes La Comisión Normalizadora de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció esta tarde los catorce clubes que no podrán habilitar refuerzos en virtud de las deudas que mantienen, entre ellos San Lorenzo e Independiente.

Como contrapartida, los 16 equipos que están en condiciones de reforzarse son River, Boca, Belgrano, Aldosivi, Godoy Cruz, Tigre, Atlético Rafaela, Rosario Central, Patronato, Sarmiento, Temperley, Racing, Atlético Tucumán, Unión, Talleres de Córdoba y Defensa y Justicia.



Por consiguiente, los clubes que no están habilitados para incorporar son: San Lorenzo, Independiente, Huracán, Lanús, Newell's, Estudiantes, Gimnasia, Banfield, Arsenal, Colón, Vélez, Olimpo, Quilmes y San Martín de San Juan.



Estas instituciones deberían pagar el 25 por ciento en efectivo de la deuda que mantienen con AFA para poder quedar habilitadas.



En el mismo comunicado, entre las instituciones habilitadas, figuran solo diez de los 23 equipos del Nacional B, nueve de Primera B Metropolitana y solo dos de Primera C, lo que muestra que, en el Ascenso, la situación económica es más compleja.



Independiente se quejó.

Apenas minutos después que la Comisión Normalizadora hizo pública esa lista de clubes inhabilitados, el vocal de Independiente Pablo Moyano cargó contra la decisión y calificó de “anarquía” lo que sucede puertas adentro de la sede de Viamonte 1366.



“En la AFA hay una anarquía total. Esta deuda es de gestiones pasadas. En vez de darle una mano a los clubes, de ayudarlos, los sigue agobiando. Independiente presentó un plan de pago a cinco años”, explicó.



En ese sentido, apuntó contra Julio Comparada y Javier Cantero, quienes fueron predecesores en el cargo de presidente de su padre Hugo Moyano, y los instó a que hagan un aporte económico para salir de esta situación.



“Estaría bueno que Comparada y Cantero pusieran 10 palos cada uno para pagar deudas”, indicó en declaraciones a TyC Sports.



“AFA quiere que se siga cayendo y que explote todo para que venga una empresa de afuera y se quede con la televisación, para seguir haciendo negocio”, finalizó. Volver