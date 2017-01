Policías Parteros en Vicente López

Dos oficiales de la policía local de Vicente López protagonizaron una de las mejores hazañas que podrán hacer en sus vidas, oficiar de parteros para ayudar a una joven a traer al mundo a su beba.

El hecho ocurrió en el barrio de Munro a metros de la plaza de los trabajadores, cuando Agustina, la madre, comenzó el trabajo de parto en su hogar. Rápidamente un familiar se dirigió hacia el destacamento policial ubicado dentro de la plaza en Vélez Sarsfield y Rosario, en busca de ayuda. Allí la atendió la oficial Lorena Cantero, quien conmovida por lo sucedido acudió a llamar por radio a la patrulla más cercana.



Ese llamado, bendito para la familia, llegó al lugar perfecto, ya que dentro de la patrulla se encontraban los oficiales Nicolás Estigarribia y Sabrina Godoy, quien por casualidades de la vida estudio enfermería y se encontraría ante una situación que requeriría de sus conocimientos. Al llegar a la vivienda de Agustina se encontraron con la dificultad de trasladarla, ella vive en un primer piso. Los oficiales no dudaron en tomar coraje y ponerse la situación al hombro, hicieron el parto en el domicilio con ayuda de una obstetra y trajeron al mundo a Loan, una de las bebas más bonitas que podrán ver en sus vidas. Desde ese momento, sus vidas cambiaron, nunca se imaginaron que esta profesión les iba a ofrecer vivir un momento de esta magnitud.



Más tarde, fueron derivadas a la Maternidad Santa Rosa para los chequeos obligatorios y el cuidado post parto.



Al ser consultada sobre el llamado desde el destacamento, la oficial Sabrina dijo “Ese día estábamos en servicio recorriendo Munro, y desde la posta de la plaza de los trabajadores nos informan que se encontraba una femenina dando a luz en su domicilio, ahí nos apuramos para poder asistirla y la verdad que fue maravilloso”.



“Fue algo distinto. Por suerte Sabrina es enfermera y pudo controlar la situación. Recuerdo ese momento y me emociona” comentó Nicolás luego del parto.



Estas situaciones generan lazos muy fuertes y debido al vínculo que se creó entre la familia y los policías, ayer acompañaron al primer control post natal de Loan en la Maternidad Santa Rosa en un clima de emoción y alegría. Además, acompañaron a la familia a tramitar el DNI de la beba. Los policías parteros acompañaron a Loan en sus primeros momentos en este mundo.



Más tarde, el secretario de Seguridad de Vicente López, Santiago Espeleta, se juntó con Agustina, Loan y los ocasionales parteros en el lugar donde comenzó todo, el destacamento policial de la plaza de los trabajadores. Ahí dialogaron un buen rato sobre Loan y el improvisto trabajo que hicieron los oficiales. Las historias y anécdotas no dejaron de fluir.



“Esta es la idea de los destacamentos descentralizados en los barrios de Vicente López, acá los vecinos se sienten cómodos, y saben que pueden contar con alguna persona que lo va a asistir en cualquier situación” dijo el Secretario Espeleta en función de los destacamentos.