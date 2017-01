En relación a las fuertes tormentas que se produjeron en la madrugada del 8 de enero y las inundaciones que sufrieron los vecinos de San Isidro, el senador provincial Sebastián Galmarini y el bloque de concejales del Frente Renovador de San Isidro manifestaron su preocupación por los desatres que causó el temporal en el distrito.

El legislador sanidrense expresó que "San Isidro tiene que tener un plan de contingencia que atienda de manera urgente las emergencias. Cada día vamos a estar más expuestos a este tipo de fenómenos climáticos. Merecemos un protocolo de actuación en lugar de marketing o negaciones".



Mediante un proyecto de comunicación los concejales solicitan por intermedio del Honorable Concejo Deliberante que la Municipalidad informe acerca de las obras y medidas llevadas a cabo a fines de evitar inundaciones."Es inadmisible, que ante tamaño presupuesto, los vecinos de San Isidro, que padecieron un aumento de un 48% interanual en el monto de las tasas que pagan, tengan que sufrir situaciones como las que están soportando de inundaciones y pérdidas de sus pertenencias. San Isidro quedó bajo el agua", manifestó Marcela Durrieu.



Durante todos estos años, las propagandas realizadas por el Intendente Gustavo Posse se basaron en la construcción de 26 reservorios, con el objetivo de evitar que ante lluvias intensas, los sistemas de desagües colapsen y generen inundaciones. Uno de ellos es el reservorio de la rotonda de Márquez y Fleming, que según las propias autoridades municipales, captaría 33 millones de litros de agua y que formaría parte del sistema de los 25 reservorios restantes.



Gonzalo Beccar Varela señaló que "no solamente se inundó todo San Isidro, sino que uno de los puntos más anegados fue Fleming y Márquez. ¿Que pasó que no funcionó la obra que evitaría lo sucedido?. En San Isidro no existe planificación urbana ni obras hídricas y pluviales. A nadie escapan los cambios climáticos y las consecuencias pero, por ejemplo, nos encontramos con la ausencia de barrido y recolección de residuos apropiados, que obstruyen los desagües".



La Subsecretaría de Espacio Público, es el área que mayor porcentaje recibe del abultado presupuesto municipal, llevándose un cuarto del mismo, es decir: un 24% del total del presupuesto, que para este ejercicio representa $985.000.000, y que tuvo un aumento respecto del presupuesto anterior de 2015 de un 85% más. Asimismo, dentro del Presupuesto que se está ejecutando, el segundo gasto más importante es el de la Secretaria de Salud, en la cual se dispusieron $ 889,5 millones, representando un 22% del total presupuestado



Juan Medina hizo referencia a la situación que se vivió en el Hospital Materno Infantil: "El Hospital se vio afectado por las inundaciones. Los médicos no pueden trabajar en estas condiciones edilicias, el hospital se inunda cada vez que llueve, y ello se debe a la falta de mantenimiento por bajo presupuesto que el municipio destina desde el año pasado", y concluyó: "es incomprensible que el Distrito con mayor presupuesto per cápita del país, cuente con Hospitales en estas condiciones y que sus médicos, enfermeras y pacientes deban enfrentar estas situaciones".