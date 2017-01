09/01/2017 - 11:44 | Política / Diana Conti puso en duda que Cristina vaya a ser candidata: “no la veo en eso” Herramientas: Compartir: ver más imágenes La diputada del Frente para la Victoria Diana Conti puso en duda que Cristina Kirchner se postule en las elecciones de este año y, en cambio, no descartó que la gobernadora María Eugenia Vidal sea “candidata testimonial”.

“No la veo en eso, aunque me gustaría. Ni por Santa Cruz. El trasvasamiento generacional que fomentó, lo sigue sosteniendo”, dijo Conti, al ser consultada sobre una posible postulación de Cristina Kirchner.



Agregó que “ella no tiene que hacerse cargo, somos grandes” y consideró: “Creo que por eso el Congreso del PJ de la Provincia fue inteligente, la unidad es fundamental. Con la diáspora gana la derecha. Puede haber PASO, pero sin trauma”.



“No descarto que con su buena imagen, (Vidal) sea candidata testimonial. Si así fuera en la elección de senadores se impone la polarización y (Sergio) Massa y (Margarita) Stolbizer no son candidatos para polarizar, ellos mismos eligieron el camino del medio “, afirmó Conti.



Para la diputada bonaerense, Vidal “goza” del “perdón” de los Ciudadanos “a pesar de su absoluta inacción en todos los temas” de la gestión.



En una entrevista que ofreció a un mautino porteño, la diputada consideró por otra parte que Cristina Kirchner sufre una “persecución” pero que “nada le ha hecho mella en su imagen”.



"Con las políticas populistas se agrandó la clase media, que luego reclamó cambios y votó a un gobierno de derecha que la empezó a destruir. La clase media se dio cuenta y quiere otra vez un gobierno populista", dijo.