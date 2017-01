Massismo propone que sea coparticipable a los municipios la compensación a la Provincia

Luego de que el Gobierno nacional decidiera otorgarle una compensación a la Provincia de Buenos Aires de 25 mil millones de pesos, legisladores bonaerenses del Frente Renovador coincidieron en que debería ser coparticipable a los municipios.

Al respecto, el presidente del bloque del FR en el Senado bonaerense, Jorge D'Onofrio afirmó que “los 25.000 millones que recibió la Provincia de parte del Estado Nacional debe ser coparticipables. Tenemos que asegurar el camino de esos recursos fundamentales para que le llegue a cada bonaerense y no se pierda en los vicios de la vieja política".



Y agregó: "Buena parte de los municipios de la Provincia de Buenos Aires están con graves problemas de seguridad. Desde el Frente Renovador estamos solicitando firmemente que esos fondos sean coparticipables y sean reflejados en mayor seguridad para nuestros vecinos, de una vez por todas. No queremos seguir viendo cómo aumenta la cifra de muertos como si fueran solo números. Ese dinero se tiene que transformar en recursos para los distritos y tranquilidad para los bonaerenses".



En esa línea, el diputado y presidente de la comisión de Asuntos Agrarios de la Cámara Baja, Juan Andreotti, realizó declaraciones a la prensa sobre el envío de Nación a la provincia de Buenos Aires de 25.000 millones de pesos como fondo extra.



"Estamos de acuerdo con el envío de 25.000 millones de pesos que Nación realizó a Provincia. Es bueno que se comience a compensar lo que perdió la Provincia todos los años por el Fondo del Conurbano, pero debería ser coparticipable con los municipios", comentó.



Finalmente Andreotti sostuvo: "Hace varios años a los municipios se le descentralizan responsabilidades y no los fondos. Debemos aspirar a un país federal. Un país donde existan premios y castigos. A un país y una provincia sin discriminaciones. A un país donde se preste servicios y se realicen obras independientemente a la fecha de las elecciones con el objetivo de mejorar la vida de nuestros vecinos".