07/01/2017 - 19:09 | Política / Tundis: "Para el gobierno los jubilados son un gasto, no personas"

La diputada nacional por el Frente Renovador y presidenta de la comisión de Previsión social Mirta Tundis se refirió a la decisión del Gobierno de quitar la entrega de medicamentos gratis a los afiliados que tengan prepaga: "Los jubilados tienen que recurrir a una obra social privada porque las prestaciones de PAMI no son los suficiente eficientes para cubrir sus necesidades". La diputada Mirta Tundis sostuvo: "Hace años que ellos no tienen una atención adecuada, esperan meses para ser atendidos por sus médicos, corren detrás de las farmacias cada vez que hay cortes y esperan meses para tener sus audífonos, sillas de ruedas o una prótesis. Me preocupa que, en tema de los adultos mayores, el Gobierno nacional se enfoque en quitar derechos, en lugar de asegurarlos y ampliarlos".



En esta línea, Tundis remarcó: "Los jubilados tienen que recurrir a una obra social privada porque las prestaciones de PAMI no son los suficiente eficientes para cubrir sus necesidades. Para el gobierno los jubilados son un gasto, no personas".



"Los jubilados no deben ser la variable de ajuste del plan del nuevo ministro de hacienda, y mucho menos cuando lo que está en juego es su salud. Con los remedios no", declaró la legisladora.