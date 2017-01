Sarghini y Díaz: “Si la Provincia va a contar con más dinero como anuncian, entonces discutamos en qué y cómo vamos a gastarlo”

En su primera acción conjunta de 2017 y en el marco de la alianza legislativa entre los partidos de Massa y Stolbizer, los diputados Jorge Sarghini y Marcelo Díaz analizaron el aporte del tesoro nacional a la PBA, la imputabilidad a los 14 y su relación con el colapsado sistema penitenciario bonaerense.

Los referentes de Sergio Massa y Margarita Stolbizer en la legislatura provincial Jorge Sarghini (Frente Renovador) y Marcelo Díaz (Gen Progresistas) anunciaron que pedirán al Gobierno de María Eugenia Vidal que informe si el anunciado aporte de 25 mil millones de pesos que la Nación girará a Buenos Aires, configura un incremento real y efectivo del presupuesto presentado por la Gobernadora, o si ya formaba parte del mismo dentro de los 41 mil millones comprometidos por Nación como aporte del tesoro a la PBA -incluidos en el presupuesto tratado recientemente-.



“Es imprescindible saber si la Provincia cuenta con 25 mil millones más, o si sólo estamos ante un anuncio marketinero de poca consistencia, de un hecho viejo con ropas nuevas; si esta suma forma parte del aporte del tesoro nacional que ya estaba previsto en el presupuesto 2017, no existiría reparación efectiva alguna sino que estaríamos frente al aporte de una suma que ya ha sido prevista, considerada y anunciada en el mismo presupuesto”, expresaron los diputados Sarghini y Díaz.



Además, los referentes del FR y Gen apuntaron: “En cualquier caso, resulta cuestionable la forma en que se ha producido: la postergada integración de los fondos adeudados a la PBA en concepto de Fondo del Conurbano no es un regalo de Nación a Provincia sino que hay detrás un historial de reclamos legislativos -sancionados por esta Cámara de Diputados en base a iniciativas de la oposición- y de planteos judiciales; por lo que necesariamente este aporte debió darse en el marco del reclamo judicial para proceder dentro de la institucionalidad y legalidad, y no entre las luces de un estudio de televisión”.



Por su parte, y en sintonía con las declaraciones de Massa y Stolbizer, sus referentes provinciales también se manifestaron sobre el debate en torno a la reforma del sistema de responsabilidad penal juvenil: “Aceptamos debatir la cuestión y el debate debe darse necesariamente en los ámbitos legislativos”.



Y agregaron: “Además de las diversas cuestiones de fondo que rodean a esta política de estado, para ello no puede obviarse, como hace el oficialismo, el grave estado del sistema provincial de atención a menores en vulnerabilidad, por lo cual resulta cuanto menos imprudente que pretendan avanzar en esta reforma aislada en momentos en que toda la problemática demanda soluciones más abarcativas, integradas y complejas que un mero anuncia de carácter propagandístico. No se puede avanzar a una eventual discusión de la reforma de la ley sin considerar y analizar antes acabada y debidamente las mejoras imprescindibles en las características, funcionalidades y estado de los institutos de menores y de los Centros de Prevención de Adicciones (CPA,) y la ampliación del número de establecimientos. No hay previsiones en el presupuesto 2017 de incremento en estas áreas; y si lo han previsto, necesitamos que nos digan cómo piensan hacerlo”.



Abonando sus dichos, Jorge Sarghini y Marcelo Díaz señalaron un aspecto del presupuesto provincial votado hace pocos días: “Teniendo en la Provincia de Buenos Aires el sistema penitenciario colapsado y en emergencia, con una superpoblación que supera los siete mil internos en exceso (no tienen cama), el presupuesto 2017 no prevé tampoco la creación de un solo establecimiento penitenciario ni alcaldía más. Se niegan a la creación de la figura del Procurador Penitenciario, propuesta de Marcelo Díaz y Ricardo Lissalde del FR para controlar el cumplimiento y control efectivo de las penas y derechos, y persisten en la ausencia de cambios vitales e imprescindibles, con lo cual siguen apostando a que las cárceles sean universidades del delito en lugar de sitios de rehabilitación. Esto evidencia que Cambiemos, irresponsablemente y movido por necesidades electorales, vuelve a realizar anuncios o a tomar medidas sin contar con las debidas previsiones y estudios previos que caracterizan a un gobierno responsable”.



“Si la Provincia de Buenos Aires va a contar con más dinero como anuncian, entonces discutamos en qué y cómo vamos a gastarlo responsablemente”, sostuvieron los representantes del Frente Renovador y de Gen Progresistas.