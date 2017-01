06/01/2017 - 18:15 | Actualidad / -El FR propone ayuda para la zona ante -pésima gestión en el tema- Herramientas: Compartir: ver más imágenes A raíz del avance de los incendios en la zona sur de Buenos Aires, el bloque nacional y provincial del Frente Renovador UNA solicitó el tratamiento de los proyectos que declaran ‘zona patagónica’ a distritos bonaerenses con el objetivo de brindarles exenciones económicas e impositivas para enfrentar las pérdidas que están sufriendo. "A la grave situación socio laboral, se agregan los desastre naturales no resueltos correctamente por la pésima gestión en el tema", señaló la diputada Camaño. En medio de la grave situación que atraviesan los distritos bonaerenses del sur (Villarino, Puan, Patagones) junto a las provincias de La Pampa y Río Negro, el bloque nacional y provincial del Frente Renovador UNA, pidió este jueves el tratamiento de proyectos, tanto en la provincia de Buenos Aires como en Nación, para declarar 'zona patagónica' a todo el distrito Villarino y algunos cuarteles de Puán, Tornquist y Saavedra de la provincia. “La situación es alarmante”, sostuvo el intendente de Villarino, Carlos Bevilacqua.



Los incendios que arrasaron con cientos de miles de hectáreas en las provincias de La Pampa, Buenos Aires y Río Negro continúan afectando en distintos focos. Cabe mencionar que las mayores superficies incendiadas se dieron en zona de La Pampa, Rio Negro, Patagones y Villarino.



Al respecto, la diputada nacional Graciela Camaño expresó: "A la grave situación socio laboral se agregan los desastre naturales, no resueltos correctamente por la pésima gestión en el tema".



Los partidos de Villarino y Puan son los más castigados en términos económicos, ya que tratándose de zonas desérticas (región marginal de la Provincia de Buenos Aires), el estado de emergencia y desastre agropecuario viene siendo declarado hace más de 20 años. De esta manera, en la actualidad ya se encontraba declarada la emergencia, lo cual demuestra que este problema no es coyuntural sino estructural. Desde el Frente Renovador dejan ver la falta de previsión ante este tipo de desastre, sobre todo por la característica de la zona.



Los bloques Renovadores insisten en que áreas como Villarino sea reconocidas como Patagonia, como ya sucedió con el partido de Patagones, ya que la Patagonia posee beneficios económicos, impositivos y jubilatorios por las características del terreno y los precios más elevados que tiene comparado con el resto del país. En municipios como Villarino, que no goza de ninguna herramienta legal de promoción y fomento, tendría grandes beneficios a su economía, sobre todo ante sucesos como el que siguen adelante en estos momentos.



Actualmente el proyecto se encuentra en trámite parlamentario en la legislatura provincial bonaerense, con media sanción en el Senado, para modificar la ley que la iguala frente a los impuestos provinciales. En tanto que en el Congreso de la Nación hay un Proyecto de Ley similar, 1409-D- 2016, que equilibra los beneficios nacionales. También se pide por el pronto re equipamiento de los bomberos voluntarios que combaten el fuego haciendo un excelente trabajo. Volver