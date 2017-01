Cada año crece la cantidad de abuelos sanfernandinos que participan de las distintas actividades municipales dirigidas especialmente a la contención y al entretenimiento. El Diputado Provincial Juan Andreotti, quien se acercó a saludar a los vecinos, sostuvo: “Nuestros abuelos trabajaron toda su vida para que San Fernando sea el Municipio que es hoy, y el país y la provincia estén mejor. Ahora les toca disfrutar y descansar, y acá -con un Estado municipal presente- se demuestra que pueden tener una mejor calidad de vida”.

El Polideportivo N° 3, sito en 9 de Julio y el río, es el núcleo de las variadas actividades que se realizan en las ‘Colonias de Verano para la Tercera Edad' que ofrece a sus vecinos el Municipio. Al inicio de la edición 2017 de las ya tradicionales Colonias, una creciente cantidad de abuelos participa en un hermoso entorno junto al río, para beneficio de su salud física y recreándose, lo que resulta en una mejor calidad de vida.



El Diputado Provincial Juan Andreotti, quien visitó el Polideportivo, dijo: “Realmente disfrutando junto a miles de abuelos que vienen a la Colonia a pasar el día en un lugar de primer nivel a orillas del río, donde tienen el quincho, donde juegan al sapo y juegos de mesa, y donde hacen actividades en la pileta junto a los profesores, como Aquagym”.



En cuanto a quienes concurrieron al ‘Poli' 3 a pasar el día, Ana María, del Centro de Jubilados “María Isabel”, destacó: “La estamos pasando bomba, es una belleza estar acá. Nos encanta que venga alguien como Juan (Andreotti) y se siente con nosotros a ver qué es lo que necesitamos los viejitos. Lo mejor que hay son los profesores que son muy amables; apenas bajamos de los micros nos traen las mesas y las sillas; la verdad que se pasan”.



Oscar, quien concurrió con su señora, agregó: “Muy bien, muy tranquilo, toda la gente es muy buena, es un sueño estar acá. Me invitaron a otros lugares, pero decidimos venir donde hay de todo para los jubilados, no falta nada. Cada parte de San Fernando que vamos, es divino”.



Otra vecina, Marta, resaltó: “Estoy muy contenta, la verdad que nos atienden muy bien no nos podemos quejar de nada. Y además los profesores son de diez. Hago caminata, gimnasia, baile, yoga, y también me meto a la pileta”.



En tanto, Domingo, vecino de Virreyes desde 1953, recordó: “Este es el cuarto verano que vengo acá, antes que hicieran el quincho. No me puedo quejar. Estoy muy contento con nuestro Intendente Luis Andreotti, y se lo he dicho personalmente. Se preocupa por todo, y si nos devuelven nuestra plata de esta manera, de qué nos vamos a quejar”.



Y Mary, que concurre a la Colonia todos los años, expresó con entusiasmo: “La estamos pasando muy bien; hoy caminamos, hicimos yoga, después fuimos a Aquagym, y nos dieron un hermoso almuerzo con postre. Juan Andreotti está acá y vino a saludarnos; lo queremos mucho y lo recibimos muy bien. Esperemos que sigan haciendo así las cosas en San Fernando”.



“Esta gente que trabajó toda su vida contribuyó para que San Fernando sea el Municipio que es hoy, y también para que nuestro país y nuestra provincia estén mejor. Ahora es el tiempo que les toca disfrutar, descansar, y lo que hace el Estado municipal es extenderles la mano y darles esa posibilidad de hacerlo. Acá está la demostración que, cuando hay un Estado presente, nuestros abuelos pueden tener una mejor calidad de vida”, finalizó diciendo el Diputado Andreotti.