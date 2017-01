Posse visitó las colonias de verano municipales

Más de 6 mil vecinos, entre niños y adolescentes, disfrutan diariamente de las diversas propuestas deportivas y recreativas gratuitas de las colonias de verano de San Isidro, que se llevan a cabo en los seis campos municipales de deportes.

"Las propuestas son muy completas y la verdad que los chicos disfrutan mucho de realizar diferentes actividades deportivas”, contó el intendente Gustavo Posse tras interactuar con los jóvenes.



Y agregó: “En todas las colonias hay profesores de educación física muy aplicados. Esta propuesta también es una manera de colaborar con las familias en la formación de los chicos y que aquellos que no se van de vacaciones tengan un espacio donde tienen las diversión asegurada”.



La colonia del Bajo de San Isidro tiene una característica particular. “En un contacto directo con la naturaleza, los adolescentes hacen deportes acuáticos como windsurf, embarcación a vela, kayak, stand up paddle y laser, entre otros”, sumó Sebastián Saettone, director de Deportes.



“En la colonia juvenil, además de los deportes náuticos, los jóvenes también aprenden a convivir con el medioambiente y a cómo cuidar el río”, explicó Saettone.



Natación, futbol, jockey, voley y rugby, son sólo algunos de los deportes que se pueden practicar. “Las colonias, en muchos casos, son la entrada a las Escuelas Deportivas Municipales, que funcionan durante todo el año”, añadió Saettone.



Marianela Natielo, de 16 años comentó: “Me anoté porque hay muchas propuestas para elegir. Estamos muy contenidos y nos despeja en un ambiente muy lindo”.