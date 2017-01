Exitoso cierre en San Fernando del 50° Mundial de Cadet

En el Campeonato tuvo sede en el Club Náutico Albatros y fue realizado apoyo del Municipio. Compitieron países que son potencia navegando en equipo, con timonel y tripulante. “Es un orgullo para San Fernando, que es la Capital Nacional de la Náutica, que se haya hecho aquí. El Intendente Andreotti siempre apoya las actividades deportivas y competitivas”, dijo el Secretario de Educación, Cultura y Contención Social, Carlos Traverso.

El esfuerzo conjunto con el Municipio de San Fernando posibilitó que el Club Náutico Albatros fuera elegido como sede de la 50° edición del Campeonato Mundial de Cadet, en el que tomaron parte embarcaciones de Gran Bretaña, Holanda, Bélgica, República Checa, Alemania, Hungría, y Uruguay.



El Secretario de Educación, Cultura y Contención Social, Carlos Traverso, quien representó al Intendente Luis Andreotti en el evento, expresó: “Es un orgullo para San Fernando, que es la Capital Nacional de la Náutica, que se haya hecho aquí el Mundial de Cadet. El Intendente Andreotti siempre apoya actividades deportivas y competitivas como ésta, que tiene que ver con un Mundial, evento internacional con varios países que vienen a visitarnos”.



Y agregó: “Para poder lograr este éxito, trabajamos durante varios meses con el Club Albatros. El Intendente Luis Andreotti nos pidió ponernos a disposición del Club y eso hicimos todas las áreas durante todo diciembre y enero, tanto Protección Ciudadana, Espacio Público y Deporte, apoyando para llevar a buen término este importante evento. Felicitamos a los deportistas argentinos y extranjeros por su destacada actuación en este Mundial que ha sido hermoso. Difundir nuestra ciudad es importante, y por eso estamos acá”.



El Senador Provincial del Frente Renovador, Sebastián Galmarini, expresó: “Es un sueño cumplido. Cuando hace algunos meses me invitaron a acercarme, a participar y acompañar en este sueño al Club Albatros, uno de los más chicos de la zona Norte, que se animó a invitar a países de todo el mundo para realizar este Mundial, nos encontramos muchos dirigentes políticos, otros clubes, el Estado municipal - en particular San Fernando- y el Estado provincial, trabajando todos juntos. Lo logramos, porque resultó un evento maravilloso. Estamos felices por esta realización”.



“Nuestro país obtuvo el subcampeonato y el tercer puesto frente a potencias internacionales como Gran Bretaña (1°), Holanda y Alemania. Estamos felices en todo sentido, viendo a los chicos contentos por haber participado, haber podido acompañarlos en las regatas finales. Salió todo redondo; felices por haber ayudado al Club que hizo de este Mundial una fiesta para todos”, finalizó diciendo.



En tanto, el Comodoro del Club Albatros, Ricardo Blanco, manifestó su alegría y satisfacción por el exitoso resultado del evento: “Hemos recibido mucha ayuda del Municipio de San Fernando, agradecemos al Intendente Luis Andreotti, al Secretario Carlos Traverso y a Sebastián Galmarini que nos entregó el subsidio. Estamos muy satisfechos y contentos”.



Blanco destacó además: “La verdad que es un gran honor y una inmensa satisfacción haber culminado esta experiencia que es el Campeonato del Mundo con tanta gente linda en el Club, que ha colaborado. Sobre todo, ha sido una experiencia única para los chicos y jóvenes, que son el futuro de la náutica. Fue una gran experiencia”.



Uno de los competidores argentinos, Matías, que obtuvo el tercer puesto, expresó: “La experiencia es muy buena, porque casi nunca tuve oportunidad de competir contra otros países. En cuanto al resultado, esperaba estar entre los primeros diez. Cuando empecé, me fue bastante mejor de lo que pensaba, cambié mi objetivo y apunté al primer puesto. No lo logré en el último día”. Y su compañero de bote Valentín agregó: “También pensé que quedaríamos entre los diez primeros, pero pelear por el primer puesto me gustó, y este resultado es muy valioso”.



Tomás, vecino de San Fernando, dijo: “La verdad que fue muy interesante, y me sirvió bastante para saber cómo es correr contra otros países”.



Julián, que obtuvo el primer puesto en la categoría Cadet Promocional, expresó: “Fue muy interesante participar con otros países, y estuvo divertido como experiencia. Hice nuevos amigos”.



Lautaro, también sanfernandino, obtuvo el cuarto puesto en Cadet Promocional. Dijo: “Me divertí mucho, fue una experiencia muy buena, además estamos empezando a generar esta categoría en San Fernando, y eso es bueno”.



Además, estuvieron presentes en la ceremonia de cierre autoridades del Municipio de San Isidro.