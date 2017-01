Tigre sigue impulsando el Test rápido de VIH

De forma voluntaria, gratuita y confidencial, los vecinos de Tigre pueden acercarse a los CaFyS del distrito para realizarse el examen y obtener el resultado en sólo 20 minutos.

El Municipio continúa fomentando la importancia de saber si una persona vive o no con VIH. Por ello, incentiva la prevención e impulsa la convocatoria a todos los vecinos para que se realicen el Test gratuito, confidencial y voluntario. En Tigre, la implementación del test rápido aumentó un 25% el acceso al diagnóstico y además, se incorporó la posibilidad de hacerlo en los análisis prenupciales.



La Secretaría de Política Sanitaria y Desarrollo Humano, a través del Programa de VIH, ITS y Hepatitis Virales capacitó a los agentes de todos los Centros de Atención Familiar y de Salud (CAFyS) de Tigre, que llevarán la técnica y el asesoramiento pre y post test, facilitando la accesibilidad al diagnóstico.



Los CAFyS de Tigre ofrecen el Test rápido para VIH con amplia disponibilidad de días y horarios; y el resultado en 20 minutos. El Test consta de una simple extracción de sangre en el pulgar, sin ayuno ni orden médica, junto con el asesoramiento previo por parte de un profesional capacitado para responder todas las dudas.



Cabe destacar que en Argentina el 30% de las personas que viven con VIH no lo saben y esta situación afectará su tratamiento en el futuro, por esa razón es fundamental tomar conciencia y hacerse el Test.



En el país se estima que viven 110 mil personas con VIH, y todos los años se diagnostican 5 mil nuevas infecciones. Más del 95% de las personas adquirieron la infección durante una relación sexual sin protección, es decir, sin el uso de preservativos.



El preservativo es la única manera de prevenir esta infección y otras de transmisión sexual. Son gratuitos y todos los vecinos pueden acceder libremente a todos los que deseen en Cafys, Postas de salud y el Hospital Materno-Infantil del distrito.



Los interesados en obtener más información pueden comunicarse a través de la línea gratuita 0800-122-TIGRE (84473) o al 5282.7500 - vih@tigre.gov.ar