Horóscopo del miércoles 4 de enero de 2016

ARIES- Trate de disminuir la ansiedad y acepte las reglas del juego. Intuya en qué momento debe presionar para lograr lo que espera en su trabajo. Sugerencia: saber actuar sin nervios. Darse cuenta que no hace falta tanta carga emotiva.



TAURO- Un intento de acercamiento de alguien que espera de usted algo especial. No se inhiba en reunión laboral, sea quien usted es. Eso lo relajará. Sugerencia: la autenticidad.



GEMINIS- Lo importante de la jornada es organizarse lo mejor posible para poder cumplir con los compromisos tomados. Lejanía de alguien que le afectaría. Sólo trate de comprender el por qué y esperar. Sugerencia: aceptar las decisiones de los otros.



CANCER- Espacio de tiempo para poder dialogar con alguien de su interés. Algo inesperado en su lugar de trabajo le genera alegría. Sugerencia: saber que las buenas cosas siempre ocurren también.



LEO- Su imagen crece favorablemente en el ámbito de sus actividades. No se altere frente a situación familiar que se presenta. Sugerencia: tomarse las cosas con otro humor.



VIRGO- La situación en su lugar de trabajo le generará algo de cansancio extra. Trate de minimizar su manera de encarar ciertas cosas. Sugerencia: no ser exagerado.



LIBRA- Buena perspectiva en el campo laboral. Una casual reunión le genera algo interesante. No postergue su visita al médico. Ocuparse de uno mismo genera tranquilidad y autoestima sana. Sugerencia: reconocer las buenas oportunidades que se presentan.



ESCORPIO- Su situación emocional podría perjudicar el resto de sus actividades. Trate de aceptar ciertas condiciones que le dan en cuestión de papeles. Sugerencia: la búsqueda del equilibrio.



SAGITARIO- Algo inesperado se le presenta en esta jornada con poco tiempo. Trate de atender las necesidades de los más próximos a usted. Sugerencia: entender que hay afectos que implican responsabilidades.



CAPRICORNIO- Algo que le importa en el plano afectivo estaría por darse. Los compromisos adquiridos en el área laboral deberá respetarlos sin comprometer su estómago, cuídese! Sugerencia: saber que siempre hay que elegir.



ACUARIO- Rapidez y astucia para resolver un problema de papeles. Lo más atrayente de una reunión será la impresión que se lleva de alguien. Sugerencia: reconocer las cosas que vamos sintiendo.



PISCIS- Una visita en su lugar de trabajo de alguien importante. Hay ojos que miran de manera especial, esté atento. Situación positiva le levanta el ánimo. Sugerencia: tratar de estar bien a pesar de todo.