03/01/2017 - 15:19 | Actualidad / Aguer destacó que Vidal "no adhirió nunca" al protocolo de aborto no punible

El arzobispo de La Plata monseñor Héctor Aguer destacó que la gobernadora María Eugenia Vidal "no adhirió nunca" al protocolo de aborto no punible y consideró que avanzar en la aplicación de esa norma sería "inconstitucional" en la provincia de Buenos Aires. "La gobernadora (Vidal) no adhirió nunca a eso, ignoraba ese protocolo.En una reunión de gabinete se enteró y dijo "yo no firmo esto". El presidente (Mauricio) Macri también ha asegurado que él está a favor de la vida desde la concepción", señaló Aguer.



“Hay que atenerse a la Constitución de la provincia de Buenos Aires. Sería inconstitucional un protocolo a favor del aborto”, agregó.



El prelado consideró: “Si una mujer queda embarazada por una violación, es un delito horrendo del que ella ha sido víctima, pero ¿por qué no matan al violador? ¿Por qué matan a la criatura?”.



“La cuestión es esta: matan a un niño. No será punible para el Estado pero es un pecado, las razones por las cuales se arriba a esa situación es otro problema”, añadió en declaraciones a Radio 1110.



El Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo emanado del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio de Salud y impulsó el aborto en todo el país.